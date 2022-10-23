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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Фламенго
Америка Минейро - Фламенго: обзор матча 23 октября 2022
Америка Минейро
23.10.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
13'
Эвералдо
11'
М. Франка
24'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Америка Минейро - Фламенго
90'
Замена
И. Жезус
️️️️
Мариньо
90'
Замена
М. Гонсалвеш
️️️️
М. Франка
Замена
Э.
️️️️
Л. Кал
87'
79'
Замена
M. Lima
️️️️
Эвертон
78'
Желтая карточка
Ф. Бруно
Желтая карточка
Алоизио
77'
Замена
Алоизио
️️️️
Эвералдо
72'
Замена
Г. Мастриани
️️️️
В. Паулиста
46'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Але
46'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Ф. Азеведо
46'
24'
ГОЛ! 1:2!
Эвертон
ГОЛ! 1:1!
Эвералдо
Пас отдал
Жуниньо
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Франка
Пас отдал
Мариньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
27
Raúl Cáceres
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
16
Але
АП
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
13
Херман Конти
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
30
Виктор Уго
АП
10
Диего
АП
7
Мариньо
ПВ
26
Матеус Франка
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Америка Минейро
2
Яго Майдана
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
17
Матеузиньо
ЦП
12
Airton
ЦФ
39
Гонсало Мастриани
ЦФ
2
Patric
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
50
Алоизио
ЦФ
19
Энрике
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
25
Диего Алвес
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
6
Игор Жезус
ЦП
38
Kayke David
ЦП
6
Diego Damasceno
ЦФ
20
Матеус Гонсалвеш
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
99
Werton
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
2-2-5
27
22
Авелар
11
Азеведо
16
Але
8
Жуниньо
9
Паулиста
21
Кал
37
Эвералдо
33
Эдер
4-1-3-2
1
Соуза
2
Матеузиньо
15
Бруно
23
Пабло
6
Айртон
35
Гомес
7
Мариньо
10
Диего
30
Уго
7
Эвертон
26
Франка
11
Азеведо
17
Матеузиньо
17
Матеузиньо
11
Азеведо
9
Паулиста
39
Мастриани
39
Мастриани
9
Паулиста
16
Але
7
Бенитес
7
Бенитес
16
Але
37
Эвералдо
50
Алоизио
50
Алоизио
37
Эвералдо
21
Кал
19
Энрике
19
Энрике
21
Кал
7
Мариньо
6
Жезус
6
Жезус
7
Мариньо
26
Франка
20
Гонсалвеш
20
Гонсалвеш
26
Франка
7
Эвертон
19
19
7
Эвертон
Остались в запасе
Америка Минейро
Фламенго
2
Яго Майдана
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
2
Patric
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
23
Матеус Кунья
ВР
25
Диего Алвес
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
38
Kayke David
ЦП
6
Diego Damasceno
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
2
Яго Майдана
ЦЗ
13
Артур
ЦЗ
12
Airton
ЦФ
2
Patric
ЦФ
30
Луан Патрик
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
25
Диего Алвес
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
39
José Welinton
ЦЗ
38
Kayke David
ЦП
6
Diego Damasceno
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
99
Werton
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Америка Минейро - Фламенго
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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