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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Грассхоппер
Цюрих - Грассхоппер: обзор матча 23 октября 2022
Цюрих
23.10.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 13 тур
1 : 4
Завершен
Грассхоппер
90'
Б. Джемаили (П)
30'
Г. Шеттине
45+4'
П. Пушич
51'
Г. Шеттине
90+4'
К. Херц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Грассхоппер
90'
+4
ГОЛ! 1:4!
К. Херц
Пас отдал
Ф. Момо
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Б. Джемаили
90'
89'
Желтая карточка
Д. Шмид
86'
Желтая карточка
Ф. Момо
Замена
Д. Окита
️️️️
Т. Айегун
84'
78'
Замена
Ф. Момо
️️️️
Г. Моранди
78'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Г. Шеттине
68'
Замена
М. Шабани
️️️️
П. Пушич
66'
Желтая карточка
К. Херц
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Б. Красники
66'
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
А. Маркезано
66'
Замена
Д. Авдияй
️️️️
О. Селнаэс
66'
Красная карточка
Ф. Рохнер
63'
Желтая карточка
О. Селнаэс
63'
51'
ГОЛ! 0:3!
Г. Шеттине
Пас отдал
П. Пушич
Замена
Б. Омераджич
️️️️
Ш. Конде
46'
45'
+5
Желтая карточка
П. Пушич
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
П. Пушич
Пас отдал
Х. Кавабе
30'
ГОЛ! 0:1!
Г. Шеттине
Пас отдал
Г. Моранди
26'
Замена
К. Херц
️️️️
А. Абраши
Желтая карточка
Ш. Конде
23'
17'
Желтая карточка
Г. Шеттине
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
2-1-4-2-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
10
Селнаэс
5
Метс
44
Конде
19
Маркезано
27
Рохнер
3
Герреро
7
Красники
15
Айегун
3-5-2
71
Хаммел
33
Марграйтер
15
Секо
77
Болла
70
Пушич
6
Абраши
7
Нденг
6
Кавабе
31
Шмид
11
Моранди
7
Шеттине
44
Конде
4
Омераджич
4
Омераджич
44
Конде
7
Красники
21
Джемаили
21
Джемаили
7
Красники
10
Селнаэс
10
Авдияй
10
Авдияй
10
Селнаэс
15
Айегун
14
Окита
14
Окита
15
Айегун
19
Маркезано
27
Вьюнник
27
Вьюнник
19
Маркезано
6
Абраши
24
Херц
24
Херц
6
Абраши
70
Пушич
37
Шабани
37
Шабани
70
Пушич
7
Шеттине
9
Дадашов
9
Дадашов
7
Шеттине
11
Моранди
22
Момо
22
Момо
11
Моранди
Остались в запасе
Цюрих
Грассхоппер
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
29
Мануэль Куттин
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Цюрих - Грассхоппер
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
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28.11.2026
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22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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3 : 5
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
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Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
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