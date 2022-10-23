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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - АЗ Алкмаар
Экселсиор - АЗ Алкмаар: обзор матча 23 октября 2022
Экселсиор
23.10.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 11 тур
2 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
6'
С. Хореманс
31'
М. Азаркан
48'
Ю. Сугавара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - АЗ Алкмаар
82'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Карлссон
Желтая карточка
Н. Маркело
80'
74'
Замена
Р. Базур
️️️️
Д. де Вит
Замена
М. Авуджа
️️️️
С. Сеймор
73'
Замена
К. Дриух
️️️️
Л. Лабру
68'
Замена
Д. Эйдженраам
️️️️
А. Файн
68'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
М. Азаркан
68'
Желтая карточка
А. Файн
59'
48'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Сугавара
Пас отдал
Т. Рейндерс
39'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
М. Деккер
38'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
М. ван Бредероде
ГОЛ! 2:0!
М. Азаркан
Пас отдал
Л. Лабру
31'
27'
Желтая карточка
С. Беукема
ГОЛ! 1:0!
С. Хореманс
Пас отдал
М. Азаркан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
29
Адриан Файн
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
98
Натан Маркело
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
3-1-1-2-3
1
ван Гассел
32
Эль-Яакуби
34
Сеймор
2
Хореманс
29
Файн
24
Гаудмейн
6
Бас
17
Азаркан
98
Маркело
7
Лабру
27
Харчуш
4-3-1-2
12
Верхюлст
31
Беукема
4
Хацидиакос
23
Деккер
6
Керкез
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
9
ван Бредероде
21
Одгор
21
Карлссон
34
Сеймор
15
Авуджа
15
Авуджа
34
Сеймор
29
Файн
24
Эйдженраам
24
Эйдженраам
29
Файн
7
Лабру
24
Дриух
24
Дриух
7
Лабру
17
Азаркан
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
17
Азаркан
23
Деккер
28
Сугавара
28
Сугавара
23
Деккер
20
де Вит
23
Базур
23
Базур
20
де Вит
21
Карлссон
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
Бараши
9
Бараши
9
ван Бредероде
Остались в запасе
Экселсиор
АЗ Алкмаар
18
Норберт Алблас
ВР
21
Джаки Донкор
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
21
Джаки Донкор
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Экселсиор - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
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