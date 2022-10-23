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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Брентфорд
Астон Вилла - Брентфорд: обзор матча 23 октября 2022
Астон Вилла
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Брентфорд
2'
Л. Бэйли
7'
Д. Ингс
14'
Д. Ингс (П)
59'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Брентфорд
Замена
К. Арчер
️️️️
О. Уоткинс
81'
Замена
К. Чамберс
️️️️
М. Кэш
81'
78'
Замена
Ш. Баптист
️️️️
М. Йенсен
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Э. Буэндия
71'
Замена
Д. Рэмзи
️️️️
Л. Бэйли
71'
Замена
Д. МакГинн
️️️️
Л. Дендокер
63'
62'
Замена
Й. Висса
️️️️
Б. Мбемо
62'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
Занка
ГОЛ! 4:0!
О. Уоткинс
59'
46'
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Ф. Ониика
46'
Замена
С. Каньос
️️️️
М. Расмуссен
Желтая карточка
Д. Ингс
35'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Ингс
14'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ингс
Пас отдал
Л. Бэйли
7'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
Д. Луис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-1-1-4
1
Мартинес
15
Янг
5
Мингс
15
Конса
2
Кэш
12
Луис
18
Дендокер
10
Буэндия
11
Уоткинс
28
Ингс
17
Бэйли
3-3-2-1-1
1
Райя
20
Айер
25
Занка
2
Пайннок
2
Расмуссен
27
Янельт
3
Генри
16
Ониика
8
Йенсен
19
Мбемо
17
Тони
2
Кэш
12
Чамберс
12
Чамберс
2
Кэш
18
Дендокер
7
МакГинн
7
МакГинн
18
Дендокер
17
Бэйли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Бэйли
10
Буэндия
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Буэндия
11
Уоткинс
9
Арчер
9
Арчер
11
Уоткинс
16
Ониика
10
Да Силва
10
Да Силва
16
Ониика
8
Йенсен
26
Баптист
26
Баптист
8
Йенсен
25
Занка
24
Дамсгор
24
Дамсгор
25
Занка
19
Мбемо
9
Висса
9
Висса
19
Мбемо
2
Расмуссен
7
Каньос
7
Каньос
2
Расмуссен
Остались в запасе
Астон Вилла
Брентфорд
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Мэттью Кокс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
7
Саман Годдос
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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