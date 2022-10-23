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Бундеслига 2026/2027
Герта - Шальке-04
Герта - Шальке-04: обзор матча 23 октября 2022
Герта
23.10.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Шальке-04
49'
Л. Тусар
88'
В. Канга
85'
Ф. Мойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Шальке-04
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
90'
+6
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Канга
90'
+6
Желтая карточка
М. Рихтер
90'
+3
Желтая карточка
Д. Лукебакио
90'
+1
Замена
М. Дардаи
️️️️
Д. Лукебакио
90'
+1
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
С. Йоветич
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Канга
Пас отдал
С. Йоветич
88'
86'
Желтая карточка
С. Полтер
85'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
С. Полтер
83'
Замена
С. Полтер
️️️️
М. Бюлтер
Желтая карточка
А. Рохель
81'
Желтая карточка
В. Канга
75'
73'
Замена
К. Караман
️️️️
М. Айдын
Замена
И. Суньич
️️️️
С. Сердар
73'
59'
Замена
Д. Латца
️️️️
Т. Краусс
59'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Д. Дрекслер
ГОЛ! 1:0!
Л. Тусар
49'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ч. Эджуке
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
2
Агустин Рохель
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-1-1-2-3
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
2
Кемпф
3
Кенни
29
Тусар
8
Сердар
21
Эджуке
14
Лукебакио
9
Йоветич
9
Канга
2
Рохель
3-3-1-2-1
1
Шволов
41
Матрисиани
8
Айдын
4
Йошида
27
Брюннер
33
Крал
2
Оувеян
5
Краусс
24
Дрекслер
30
Бюлтер
9
Теродде
14
Лукебакио
31
Дардаи
31
Дардаи
14
Лукебакио
8
Сердар
26
Суньич
26
Суньич
8
Сердар
9
Йоветич
14
Бутьюс
14
Бутьюс
9
Йоветич
21
Эджуке
5
Рихтер
5
Рихтер
21
Эджуке
9
Канга
9
Зелке
9
Зелке
9
Канга
5
Краусс
46
Латца
46
Латца
5
Краусс
24
Дрекслер
91
Мойе
91
Мойе
24
Дрекслер
8
Айдын
19
Караман
19
Караман
8
Айдын
30
Бюлтер
91
Полтер
91
Полтер
30
Бюлтер
Остались в запасе
Герта
Шальке-04
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
1
Ральф Ферманн
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
7
Тобиас Мор
ЛВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
7
Тобиас Мор
ЛВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Герта - Шальке-04
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
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