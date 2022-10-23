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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Рубин
Акрон - Рубин: обзор матча 23 октября 2022
Акрон
23.10.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Рубин
Желтая карточка
К. Савичев
90'
+1
Замена
В. Азаров
️️️️
П. Шакуро
78'
Замена
К. Базелюк
️️️️
К. Гираев
78'
76'
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Фамейе
76'
Замена
В. Чуперка
️️️️
М. Апшацев
76'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Р. Безруков
75'
Желтая карточка
Д. Фамейе
68'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Зотов
59'
Желтая карточка
Р. Безруков
51'
Желтая карточка
Д. Кабутов
Желтая карточка
М. Палиенко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
99
Владимир Азаров
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Ленар Фаттахов
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Волков
5
Ходжаниязов
58
Зуев
90
Шакуро
4
Савичев
6
Макаров
7
Песегов
27
Чудин
99
Палиенко
12
Марухин
9
Гираев
3-5-1-1
99
Дюпин
70
Кабутов
2
Тесленко
27
Грицаенко
6
Апшацев
66
Дзагоев
23
Безруков
21
Зотов
19
Иванов
18
Попов
7
Фамейе
90
Шакуро
99
Азаров
99
Азаров
90
Шакуро
9
Гираев
10
Базелюк
10
Базелюк
9
Гираев
6
Апшацев
92
Чуперка
92
Чуперка
6
Апшацев
21
Зотов
77
Костюков
77
Костюков
21
Зотов
23
Безруков
17
Бакаев
17
Бакаев
23
Безруков
7
Фамейе
99
Лисакович
99
Лисакович
7
Фамейе
Остались в запасе
Акрон
Рубин
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
20
Данил Полубояринов
ЦП
68
Ефим Бойцов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Денис Михайлов
ЦП
7
Ленар Фаттахов
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Акрон - Рубин
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Дмитрий Семенов (Петрозаводск)
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Василий Правило (Краснодар)
Стадион:
Кристалл
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