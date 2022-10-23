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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Альмерия
Вильярреал - Альмерия: обзор матча 23 октября 2022
Вильярреал
23.10.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
56'
А. Баэна
90+4'
Н. Джексон
31'
Г. Мелеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Альмерия
ГОЛ! 2:1!
Н. Джексон
Пас отдал
Д. Парехо
90'
+4
Замена
Й. Пино
️️️️
Ф. Коклен
87'
Замена
А. Данжума
️️️️
Х. Луис Моралес
86'
86'
Замена
Лазаро
️️️️
Г. Мелеро
86'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
Э. Билал Туре
78'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
Л. Робертоне
78'
Замена
С. де ла Хос
️️️️
И. Эгуарас
Замена
М. Тригерос
️️️️
С. Чуквуэзе
62'
61'
Желтая карточка
С. Акьем
Красная карточка
М. Морланес
58'
Желтая карточка
П. Торрес
57'
Вторая желтая
А. Баэна
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Баэна
Пас отдал
Д. Парехо
56'
55'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
А. Баэна
50'
Замена
Н. Джексон
️️️️
А. Морено
46'
Замена
К. Фемения
️️️️
А. Манди
46'
31'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мелеро
Пас отдал
Э. Билал Туре
Желтая карточка
А. Морено
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Альмерия
1
Фернандо Пачеко
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
16
Иньиго Эгуарас
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
6
Мартин Свидерски
ОП
11
Саму Кошта
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
3-3-1-2-1
28
Рульи
2
Манди
39
Альбиоль
14
Торрес
5
Морено
13
Коклен
22
Мохика
10
Парехо
10
Баэна
21
Чуквуэзе
25
Моралес
3-3-2-2
1
Пачеко
15
Кайки
19
Эли
21
Чуми
24
Посо
16
Эгуарас
18
Акьем
16
Мелеро
8
Робертоне
19
Туре
12
Баптистао
2
Манди
17
Фемения
17
Фемения
2
Манди
21
Чуквуэзе
14
Тригерос
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
25
Моралес
7
Данжума
7
Данжума
25
Моралес
13
Коклен
10
Пино
10
Пино
13
Коклен
5
Морено
11
Джексон
11
Джексон
5
Морено
16
Мелеро
17
Лазаро
17
Лазаро
16
Мелеро
16
Эгуарас
17
де ла Хос
17
де ла Хос
16
Эгуарас
8
Робертоне
17
Пучмаль
17
Пучмаль
8
Робертоне
19
Туре
19
Рамазани
19
Рамазани
19
Туре
12
Баптистао
23
Эмбарба
23
Эмбарба
12
Баптистао
Остались в запасе
Вильярреал
Альмерия
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Фернандо Мартинес
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
11
Саму Кошта
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Мартин Свидерски
ОП
11
Саму Кошта
ОП
8
Гуи Гедеш
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Вильярреал - Альмерия
3
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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