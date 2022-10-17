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    Расписание матчей 17-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 32 тур
    17 октября, понедельник
    00:00
    Ботафого
    0:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    00:00
    Жувентуде
    1:1
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    01:00
    Аваи
    0:3
    Флуминенсе
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    Коритиба
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 1/8 финала
    17 октября, понедельник
    00:00
    Монреаль Импакт
    2:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 10 тур
    17 октября, понедельник
    19:30
    Сампдория
    0:1
    Рома
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    21:45
    Лечче
    1:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 8 тур
    17 октября, понедельник
    20:00
    Олимпиакос
    1:2
    ПАОК
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 10 тур
    17 октября, понедельник
    20:00
    Сивасспор
    3:0
    Гиресунспор
    Матч завершен
    17 октября, понедельник
    20:00
    Анкарагюджю
    0:3
    Фенербахче
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 13 тур
    17 октября, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    3:3
    Рандерс
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 9 тур
    17 октября, понедельник
    22:00
    Вильярреал
    2:0
    Осасуна
    Матч завершен
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