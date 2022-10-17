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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Атлетико Гойяненсе
Жувентуде - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 17 октября 2022
Жувентуде
17.10.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
76'
О. Руис
51'
В. Рато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Атлетико Гойяненсе
Замена
Г. Тота
️️️️
Чико
90'
+2
86'
Замена
Жефферсон
️️️️
А. Энрике
85'
Замена
Э. Фернандо
️️️️
D.
85'
Замена
Келвин
️️️️
В. Рато
77'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Г. Баральяс
ГОЛ! 1:1!
О. Руис
Пас отдал
И. Питта
76'
Желтая карточка
Б. Назарио
66'
Замена
Б. Назарио
️️️️
E.
63'
60'
Замена
М. Фрейтас
️️️️
Айртон
51'
ГОЛ! 0:1!
В. Рато
Желтая карточка
E.
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Капиксаба
ЛВ
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
30
Rafinha
ЦП
10
Чико
АП
17
Elton
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
50
Юри
ОП
5
Жеан Ирмер
ОП
31
Dudu
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
26
Para
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
12
Pedro Paulo
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Клаус
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Рхалдней
ОП
17
Жоржиньо
АП
71
Келвин
ПВ
3-3-2-2
1
2
Талиссон
34
Мендес
96
Энрике
2
Алвес
16
Жадсон
30
7
Капиксаба
10
Чико
9
Питта
17
3-1-2-2-2
33
Ренан
34
Газал
4
Вандерсон
6
Энрике
5
Маранхао
44
Баральяс
19
Фернандо
10
Рато
11
Айртон
9
Чурин
23
17
10
Назарио
10
Назарио
17
10
Чико
88
Тота
88
Тота
10
Чико
6
Энрике
12
Жефферсон
12
Жефферсон
6
Энрике
11
Айртон
17
Фрейтас
17
Фрейтас
11
Айртон
23
35
Фернандо
35
Фернандо
23
44
Баральяс
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
44
Баральяс
10
Рато
71
Келвин
71
Келвин
10
Рато
Остались в запасе
Жувентуде
Атлетико Гойяненсе
31
Сезар Рейс
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
50
Юри
ОП
5
Жеан Ирмер
ОП
31
Dudu
ЦП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
11
Оскар Руис
ЛП
50
Юри
ОП
5
Жеан Ирмер
ОП
31
Dudu
ЦП
26
Para
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Остались в запасе
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Жувентуде - Атлетико Гойяненсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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