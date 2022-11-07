октябрь 2022
ноябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 36 тур
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 16 тур
7 ноября, понедельник
11:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2022/2023), 13 тур
7 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
7 ноября, понедельник
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2022/2023), 16 тур
7 ноября, понедельник
21:00
Матч завершен
Испания. Примера (2022/2023), 13 тур
7 ноября, понедельник
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2022/2023), 12 тур
7 ноября, понедельник
23:15
Матч завершен