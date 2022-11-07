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    Расписание матчей 07-11-2022

    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 36 тур
    7 ноября, понедельник
    00:30
    Куяба
    1:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 16 тур
    7 ноября, понедельник
    11:00
    Урал-2
    0:0
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 13 тур
    7 ноября, понедельник
    20:00
    Фенербахче
    1:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    7 ноября, понедельник
    20:00
    Хатайспор
    3:3
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 16 тур
    7 ноября, понедельник
    21:00
    Мидтьюлланд
    0:0
    Нордшелланд
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 13 тур
    7 ноября, понедельник
    23:00
    Райо Вальекано
    3:2
    Реал
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 12 тур
    7 ноября, понедельник
    23:15
    Шавиш
    0:0
    Санта-Клара
    Матч завершен
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