Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал
Райо Вальекано - Реал: обзор матча 07 ноября 2022
Райо Вальекано
07.11.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 2
Завершен
Реал
5'
С. Комесанья
44'
А. Гарсия
67'
О. Трехо (П)
37'
Л. Модрич (П)
41'
Э. Милитао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Реал
90'
+9
Желтая карточка
Л. Васкес
Желтая карточка
П. Чаваррия
90'
+1
Замена
С. Санчес
️️️️
А. Гарсия
88'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
88'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
И. Палазон
88'
Желтая карточка
И. Баллиу
87'
85'
Замена
Начо
️️️️
Ф. Менди
85'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
79'
Замена
М. Диас
️️️️
Л. Модрич
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
79'
70'
Желтая карточка
Родриго
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
70'
69'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
О. Чуамени
ГОЛ с пенальти! 3:2!
О. Трехо
67'
65'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
61'
Желтая карточка
Л. Модрич
Желтая карточка
О. Трехо
49'
ГОЛ! 2:2!
А. Гарсия
Пас отдал
И. Палазон
44'
41'
ГОЛ! 1:2!
Э. Милитао
Пас отдал
М. Асенсио
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Модрич
11'
Желтая карточка
Винисиус
ГОЛ! 1:0!
С. Комесанья
Пас отдал
Ф. Гарсия
5'
Желтая карточка
А. Катена
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Лежен
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
4-1-2-3
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
11
Родриго
10
Асенсио
7
Винисиус
7
Палазон
29
Чаваррия
29
Чаваррия
7
Палазон
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
18
Гарсия
25
Санчес
25
Санчес
18
Гарсия
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
23
Менди
6
Начо
6
Начо
23
Менди
14
Чуамени
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Чуамени
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
14
Модрич
9
Диас
9
Диас
14
Модрич
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
13
Диего Лопес
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
13
Диего Лопес
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Реал
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+