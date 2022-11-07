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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Сивасспор
Фенербахче - Сивасспор: обзор матча 07 ноября 2022
Фенербахче
07.11.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Сивасспор
55'
Э. Валенсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Сивасспор
Желтая карточка
А. Баиндыр
90'
+7
89'
Замена
К. Ангильский
️️️️
Д. Саба
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Валенсия
89'
88'
Желтая карточка
Д. Саба
Желтая карточка
С. Азиз
88'
84'
Замена
А. Муса
️️️️
Д. Османпаша
Замена
И. Юкшек
️️️️
И. Кахведжи
83'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
Э. Алиоски
83'
Желтая карточка
М. Зайц
75'
69'
Желтая карточка
Д. Османпаша
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Креспо
63'
Замена
М. Зайц
️️️️
Э. Мор
63'
61'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Э. Йесилюрт
61'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
К. Кейта
60'
Желтая карточка
Р. Ялчин
60'
Замена
Д. Гутас
️️️️
Р. Ялчин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Валенсия
55'
Вторая желтая
М. Батшуайи
48'
Желтая карточка
М. Батшуайи
45'
+5
Желтая карточка
Э. Мор
40'
35'
Желтая карточка
К. Кейта
Желтая карточка
М. Креспо
25'
19'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
91
Диа Саба
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
37
Хакан Арслан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Баиндыр
7
Алиоски
41
Салаи
4
Азиз
15
Арао
24
Кадиоглу
19
Креспо
17
Кахведжи
7
Мор
44
Батшуайи
13
Валенсия
3-1-3-3
35
Вурал
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
58
Эрдал
6
Кейта
6
Ульвестад
10
Градель
6
Ялчин
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
91
Саба
7
Алиоски
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
7
Алиоски
17
Кахведжи
5
Юкшек
5
Юкшек
17
Кахведжи
7
Мор
8
Зайц
8
Зайц
7
Мор
19
Креспо
9
Росси
9
Росси
19
Креспо
13
Валенсия
9
Жоао Педро
9
Жоао Педро
13
Валенсия
6
Ялчин
6
Гутас
6
Гутас
6
Ялчин
17
Йесилюрт
37
Арслан
37
Арслан
17
Йесилюрт
88
Османпаша
7
Муса
7
Муса
88
Османпаша
6
Кейта
9
Н'Жи
9
Н'Жи
6
Кейта
91
Саба
19
Ангильский
19
Ангильский
91
Саба
Остались в запасе
Фенербахче
Сивасспор
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
69
Юсуф Кокатюрк
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Фенербахче - Сивасспор
6
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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