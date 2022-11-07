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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Урал-2 - Ижевск
Урал-2 - Ижевск: обзор матча 07 ноября 2022
Урал-2
07.11.2022, понедельник, 11:00
Россия. Вторая лига. Группа 4, 16 тур
0 : 0
Завершен
Ижевск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал-2 - Ижевск
90'
Желтая карточка
И. Костылев
90'
Замена
К. Басов
️️️️
А. Симанов
83'
Замена
Г. Бахарев
️️️️
В. Журавлев
Замена
А. Чебыкин
️️️️
А. Шаболин
82'
Замена
В. Козырев
️️️️
И. Быковский
82'
Желтая карточка
А. Куликов
76'
Замена
А. Куликов
️️️️
И. Галанин
76'
Замена
Е. Мосин
️️️️
С. Алексеев
62'
49'
Желтая карточка
А. Доля
Замена
И. Ишков
️️️️
А. Щербаков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал-2
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
3
Глеб Гейкин
ЦЗ
2
Сергей Кротов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
6
Лев Толкачев
ЦП
66
Илья Некрасов
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Игорь Дружинин
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
90
Александр Щербаков
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Ижевск
61
Данил Бельтюков
ВР
33
Кирилл Мырзаков
ЛАЗ
26
Алексей Доля
ЦЗ
3
Александр Новицкий
ЦЗ
15
Иван Костылев
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
93
Даниил Наговицин
ЦП
14
Денис Чушъялов
ЦП
37
Евгений Ушаков
ЦП
27
Аркадий Симанов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Блажко
Урал-2
31
Дмитрий Ландаков
ВР
67
Виктор Козырев
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
17
Кирилл Гуров
ЦЗ
36
Иван Любухин
ЦЗ
48
Артем Комаров
ЛВ
51
Артем Куликов
ЦП
97
Илья Ишков
АП
26
Антон Чебыкин
ПВ
27
Александр Галимов
ПВ
91
Григорий Малафеев
ЦФ
Ижевск
75
Евгений Арчибасов
ВР
99
Кирилл Басов
ЦЗ
70
Глеб Бахарев
ЛВ
28
Андрей Серебряков
ОП
27
Тимур Фаррахов
ЦП
64
Виктор Грязин
ЦП
2-1-3-3-1
98
Алексеев
94
Быковский
3
Гейкин
2
Кротов
88
Галанин
6
Толкачев
66
Некрасов
11
Шаболин
77
Дружинин
27
Алексеев
90
Щербаков
3-1-5-1
61
Бельтюков
26
Доля
3
Новицкий
15
Костылев
33
Мырзаков
93
Наговицин
14
Чушъялов
37
Ушаков
27
Симанов
20
Теленков
90
Журавлев
94
Быковский
67
Козырев
67
Козырев
94
Быковский
27
Алексеев
14
Мосин
14
Мосин
27
Алексеев
88
Галанин
51
Куликов
51
Куликов
88
Галанин
90
Щербаков
97
Ишков
97
Ишков
90
Щербаков
11
Шаболин
26
Чебыкин
26
Чебыкин
11
Шаболин
27
Симанов
99
Басов
99
Басов
27
Симанов
90
Журавлев
70
Бахарев
70
Бахарев
90
Журавлев
Остались в запасе
Урал-2
Ижевск
31
Дмитрий Ландаков
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
17
Кирилл Гуров
ЦЗ
36
Иван Любухин
ЦЗ
48
Артем Комаров
ЛВ
27
Александр Галимов
ПВ
91
Григорий Малафеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
75
Евгений Арчибасов
ВР
28
Андрей Серебряков
ОП
27
Тимур Фаррахов
ЦП
64
Виктор Грязин
ЦП
Главный тренер
Андрей Блажко
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
17
Кирилл Гуров
ЦЗ
36
Иван Любухин
ЦЗ
48
Артем Комаров
ЛВ
27
Александр Галимов
ПВ
91
Григорий Малафеев
ЦФ
Остались в запасе
75
Евгений Арчибасов
ВР
28
Андрей Серебряков
ОП
27
Тимур Фаррахов
ЦП
64
Виктор Грязин
ЦП
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Андрей Блажко
Статистика матча Урал-2 - Ижевск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Урал-2
1 : 0
25.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Помощники судьи:
Алексей Хмелевский (Московская обл.)
Кирилл Филатов (Петрозаводск)
Резервный судья:
Семен Медведев (Екатеринбург)
Инспектор:
Александр Коробков (Ульяновск)
Стадион:
Бажовия
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