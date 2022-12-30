Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 30-12-2022

    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2022/2023), 14 тур
    30 декабря, пятница
    00:15
    Спортинг
    3:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
    30 декабря, пятница
    20:00
    Шавиш
    0:2
    Фамаликан
    Матч завершен
    30 декабря, пятница
    22:00
    Визела
    3:0
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 15 тур
    30 декабря, пятница
    19:00
    Хетафе
    2:0
    Мальорка
    Матч завершен
    30 декабря, пятница
    21:15
    Сельта
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    30 декабря, пятница
    21:15
    Кадис
    1:1
    Альмерия
    Матч завершен
    30 декабря, пятница
    23:30
    Вальядолид
    0:2
    Реал
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 25 тур
    30 декабря, пятница
    22:45
    Бирмингем Сити
    0:1
    Халл Сити
    Матч завершен
    30 декабря, пятница
    22:45
    Норвич Сити
    1:1
    Рединг
    Матч завершен
    30 декабря, пятница
    22:45
    Суонси
    4:0
    Уотфорд
    Матч завершен
    30 декабря, пятница
    22:45
    Сток Сити
    0:1
    Бернли
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 18 тур
    30 декабря, пятница
    22:45
    Вест Хэм
    0:2
    Брентфорд
    Матч завершен
    30 декабря, пятница
    23:00
    Ливерпуль
    2:1
    Лестер
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11