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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Мальорка
Хетафе - Мальорка: обзор матча 30 декабря 2022
Хетафе
30.12.2022, пятница, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
51'
Б. Майорал
78'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Мальорка
Замена
С. Митрович
️️️️
Д. Джене
85'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
Э. Унал
84'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Б. Майорал
84'
84'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Л. Кан Ин
ГОЛ! 2:0!
Б. Майорал
78'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
76'
70'
Замена
М. Настасич
️️️️
Ф. Руссо
70'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Д. Родригес
70'
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Копете
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
К. Аленья
62'
56'
Замена
Анхель
️️️️
Р. Батталья
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
Пас отдал
Э. Унал
51'
27'
Желтая карточка
В. Мурики
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
14
Иддрису Баба
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-3-1-2
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
22
Дуарте
22
Суарес
10
Аленья
6
Милья
27
Алгобия
10
Порту
19
Унал
9
Майорал
3-2-2-2-1
1
Райкович
4
Руссо
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
24
Коста
14
Баба
6
Батталья
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Мурики
2
Джене
23
Митрович
23
Митрович
2
Джене
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
19
Унал
20
Сеоане
20
Сеоане
19
Унал
9
Майорал
9
Латаса
9
Латаса
9
Майорал
10
Аленья
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Аленья
4
Руссо
22
Настасич
22
Настасич
4
Руссо
3
Копете
6
Санчес
6
Санчес
3
Копете
14
Родригес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
14
Родригес
6
Батталья
9
Анхель
9
Анхель
6
Батталья
7
Кан Ин
9
Кадевере
9
Кадевере
7
Кан Ин
Остались в запасе
Хетафе
Мальорка
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Хетафе - Мальорка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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