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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Реал
Вальядолид - Реал: обзор матча 30 декабря 2022
Вальядолид
30.12.2022, пятница, 23:30
Испания. Примера, 15 тур
0 : 2
Завершен
Реал
83'
К. Бензема (П)
89'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Реал
89'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Э. Камавинга
88'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Винисиус
87'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Ф. Вальверде
Замена
Л. Роша
️️️️
Мончу
84'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
О. Плано
84'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Бензема
Желтая карточка
Х. Фернандес
82'
Красная карточка
С. Леон
82'
Желтая карточка
Х. Санчес
81'
69'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Д. Себальос
60'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
60'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
Замена
Л. Перес
️️️️
С. Эскудеро
59'
Замена
К. Перес
️️️️
Р. Меса
59'
Замена
Г. Плата
️️️️
И. Санчес
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
6
Мончу
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вальядолид
1
Серхио Асенхо
ВР
36
Diego Moreno
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
11
Микаэль Мальса
ОП
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
4-3-2-1
1
Масип
18
Эскудеро
15
Санчес
12
Фернандес
22
Фреснеда
16
Меса
6
Мончу
18
Агуадо
10
Санчес
20
Плано
11
Леон
4-3-2-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
5
Алаба
22
Рюдигер
23
Менди
8
Вальверде
8
Кроос
25
Себальос
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
6
Мончу
2
Роша
2
Роша
6
Мончу
18
Эскудеро
2
Перес
2
Перес
18
Эскудеро
16
Меса
71
Перес
71
Перес
16
Меса
20
Плано
29
Кенеди
29
Кенеди
20
Плано
10
Санчес
19
Плата
19
Плата
10
Санчес
8
Вальверде
14
Чуамени
14
Чуамени
8
Вальверде
25
Себальос
6
Камавинга
6
Камавинга
25
Себальос
7
Винисиус
14
Модрич
14
Модрич
7
Винисиус
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
Остались в запасе
Вальядолид
Реал
1
Серхио Асенхо
ВР
36
Diego Moreno
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
19
Шон Вайссман
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
36
Diego Moreno
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
19
Шон Вайссман
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вальядолид - Реал
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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