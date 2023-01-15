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    Расписание матчей 15-01-2023

    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2022/2023), 19 тур
    15 января, воскресенье
    13:30
    Умраниеспор
    0:2
    Истанбулспор
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    16:00
    Касымпаша
    2:2
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    19:00
    Газиантеп
    1:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 16 тур
    15 января, воскресенье
    14:15
    Витесс
    0:0
    НЕК
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    16:30
    Фортуна
    2:2
    ПСВ
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    16:30
    Гоу Эхед Иглс
    2:2
    Утрехт
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    18:45
    Гронинген
    0:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    18:45
    Эммен
    0:0
    Камбур
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 18 тур
    15 января, воскресенье
    14:30
    Сассуоло
    0:2
    Лацио
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Торино
    0:1
    Специя
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Удинезе
    1:2
    Болонья
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    20:00
    Аталанта
    8:2
    Салернитана
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    22:45
    Рома
    2:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 19 тур
    15 января, воскресенье
    15:00
    Лилль
    5:1
    Труа
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Анжер
    1:2
    Клермон
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Монпелье
    0:3
    Нант
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Реймс
    0:0
    Ницца
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Тулуза
    1:1
    Брест
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    19:05
    Монако
    7:1
    Аяччо
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    22:45
    Ренн
    1:0
    ПСЖ
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 20 тур
    15 января, воскресенье
    15:30
    Брюгге
    1:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    18:00
    Гент
    2:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    20:30
    Юнион СЖ
    2:0
    Антверпен
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    23:00
    Шарлеруа
    2:1
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 17 тур
    15 января, воскресенье
    16:00
    Хетафе
    1:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    18:15
    Альмерия
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 18 тур
    15 января, воскресенье
    17:00
    АЕК
    4:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    18:00
    Астерас
    0:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    1:0
    Арис
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    21:30
    ПАС
    0:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 20 тур
    15 января, воскресенье
    17:00
    Челси
    1:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    17:00
    Ньюкасл
    1:0
    Фулхэм
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    19:30
    Тоттенхэм
    0:2
    Арсенал
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 16 тур
    15 января, воскресенье
    18:30
    Шавиш
    1:1
    Арука
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    21:00
    Бенфика
    2:2
    Спортинг
    Матч завершен
    15 января, воскресенье
    23:30
    Порту
    4:1
    Фамаликан
    Матч завершен
    Суперкубок Испании (2022/2023), Финал
    15 января, воскресенье
    22:00
    Реал
    1:3
    Барселона
    Матч завершен
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