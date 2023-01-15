декабрь 2022
январь 2023
Турция. Суперлига (2022/2023), 19 тур
15 января, воскресенье
13:30
Матч завершен
15 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
15 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2022/2023), 16 тур
15 января, воскресенье
16:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2022/2023), 18 тур
15 января, воскресенье
20:00
Матч завершен
15 января, воскресенье
22:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2022/2023), 19 тур
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 20 тур
Испания. Примера (2022/2023), 17 тур
Греция. Суперлига (2022/2023), 18 тур
15 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
15 января, воскресенье
18:00
Матч завершен
15 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
15 января, воскресенье
21:30
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 20 тур
Португалия. Примейра (2022/2023), 16 тур