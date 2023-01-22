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    Расписание матчей 22-01-2023

    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи 2023
    22 января, воскресенье
    10:00
    Динамо
    3:3
    Оренбург
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    15:00
    Локомотив
    2:1
    Родина
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 20 тур
    22 января, воскресенье
    13:30
    Газиантеп
    1:2
    Сивасспор
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    2:2
    Карагюмрюк
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    16:00
    Кайсериспор
    0:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    4:0
    Истанбулспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 17 тур
    22 января, воскресенье
    14:15
    Херенвен
    3:1
    Гронинген
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    16:30
    Твенте
    2:0
    Утрехт
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    18:45
    АЗ Алкмаар
    3:1
    Фортуна
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 19 тур
    22 января, воскресенье
    14:30
    Сампдория
    0:1
    Удинезе
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    17:00
    Монца
    1:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:00
    Специя
    0:2
    Рома
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    22:45
    Ювентус
    3:3
    Аталанта
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 28 тур
    22 января, воскресенье
    15:00
    Сандерленд
    2:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 22 тур
    22 января, воскресенье
    15:30
    Антверпен
    4:1
    Стандард
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    18:00
    Серен
    0:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:30
    Брюгге
    2:2
    Шарлеруа
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    23:00
    Сент-Труйден
    0:3
    Гент
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 18 тур
    22 января, воскресенье
    16:00
    Вильярреал
    1:0
    Жирона
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    18:15
    Эльче
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:30
    Барселона
    1:0
    Хетафе
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    23:00
    Атлетик
    0:2
    Реал
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 17 тур
    22 января, воскресенье
    16:15
    Сьон
    2:3
    Лугано
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    18:30
    Санкт-Галлен
    1:1
    Базель
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 19 тур
    22 января, воскресенье
    17:00
    Ионикос
    1:2
    АЕК
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    18:00
    Левадиакос
    0:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    0:3
    ПАОК
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    21:30
    Атромитос
    1:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 21 тур
    22 января, воскресенье
    17:00
    Лидс
    0:0
    Брентфорд
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    17:00
    Манчестер Сити
    3:0
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    19:30
    Арсенал
    3:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 16 тур
    22 января, воскресенье
    17:30
    Боруссия
    4:3
    Аугсбург
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    19:30
    Боруссия
    2:3
    Байер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 17 тур
    22 января, воскресенье
    18:30
    Маритиму
    1:0
    Эшторил
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    21:00
    Каза Пиа
    1:3
    Жил Висенте
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    23:30
    Фамаликан
    0:0
    Риу Аве
    Матч завершен
    Франция. Кубок (2022/2023), 1/16 финала
    22 января, воскресенье
    20:30
    Ньор
    0:4
    Осер
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:30
    Лилль
    2:0
    По
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:30
    Таон
    0:1
    (2:4)п
    Нант
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:30
    Ле-Пюи
    0:0
    (3:5)п
    Вьерзон
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    20:30
    Бельфор
    1:2
    (3:4)п
    Анси
    Матч завершен
    22 января, воскресенье
    23:00
    Брест
    1:3
    Ланс
    Матч завершен
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