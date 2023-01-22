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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 22 января 2023
Барселона
22.01.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
35'
Педри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Хетафе
85'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
Л. Милья
84'
Замена
Г. Альварес
️️️️
Х. Иглесиас
84'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Э. Унал
82'
Желтая карточка
Э. Унал
77'
Замена
Порту
️️️️
Б. Майорал
Замена
М. Алонсо
️️️️
С. Роберто
77'
Желтая карточка
У. Дембеле
68'
62'
Замена
С. Митрович
️️️️
А. Алгобия
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Рафинья
62'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
А. Кристенсен
46'
Замена
Ж. Альба
️️️️
А. Бальде
46'
44'
Желтая карточка
О. Альдрете
ГОЛ! 1:0!
Педри
Пас отдал
Рафинья
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Гави
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
47
Анхель Аларкон
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
3-1-3-3
1
тер Стеген
3
Бальде
23
Кунде
15
Кристенсен
5
Бускетс
6
Роберто
6
Гави
8
Педри
31
Фати
10
Дембеле
11
Рафинья
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
22
Дуарте
15
Альдрете
22
Суарес
2
Иглесиас
10
Аленья
6
Милья
27
Алгобия
19
Унал
9
Майорал
3
Бальде
18
Альба
18
Альба
3
Бальде
6
Роберто
3
Алонсо
3
Алонсо
6
Роберто
15
Кристенсен
24
Гарсия
24
Гарсия
15
Кристенсен
11
Рафинья
19
Кессье
19
Кессье
11
Рафинья
27
Алгобия
23
Митрович
23
Митрович
27
Алгобия
2
Иглесиас
17
Альварес
17
Альварес
2
Иглесиас
6
Милья
20
Сеоане
20
Сеоане
6
Милья
9
Майорал
10
Порту
10
Порту
9
Майорал
19
Унал
9
Латаса
9
Латаса
19
Унал
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
47
Анхель Аларкон
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
47
Анхель Аларкон
ЦП
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Барселона - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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