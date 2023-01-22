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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Родина
Локомотив - Родина: обзор матча 22 января 2023
Локомотив
22.01.2023, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Родина
17'
Ф. Камано
30'
А. Миранчук
64'
Р. Куль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Родина
64'
ГОЛ! 2:1!
Р. Куль
Пас отдал
Г. Юдинцев
46'
Замена
И. Андреев
️️️️
А. Калмыков
46'
Замена
И. Тимошенко
️️️️
У. Ната
46'
Замена
К. Колесниченко
️️️️
М. Султонов
46'
Замена
Р. Куль
️️️️
А. Гордюшенко
46'
Замена
Н. Голдобин
️️️️
О. Дмитриев
46'
Замена
М. Мальцев
️️️️
Р. Фищенко
46'
Замена
С. Дмитриев
️️️️
Р. Байтуков
46'
Замена
Г. Юдинцев
️️️️
Д. Шадринцев
46'
Замена
А. Клещенко
️️️️
А. Воропаев
46'
Замена
В. Рыков
️️️️
П. Аликин
46'
Замена
С. Айдаров
️️️️
Д. Баринов
Замена
М. Раконьяц
️️️️
И. Игнатьев
46'
Замена
В. Изидор
️️️️
Ф. Камано
46'
Замена
М. Глушенков
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
В. Раков
️️️️
М. Щетинин
46'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
Д. Куликов
46'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Баринов
46'
Замена
М. Митай
️️️️
Н. Тикнизян
46'
Замена
М. Мампасси
️️️️
И. Кузьмичев
46'
Замена
С. Магкеев
️️️️
Е. Погостнов
46'
Замена
Д. Худяков
️️️️
И. Лантратов
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Миранчук
30'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
Пас отдал
Д. Баринов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
34
Олег Дмитриев
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
93
Артем Карпукас
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
97
Никита Голдобин
ЛВ
14
Сергей Дмитриев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
99
Игорь Андреев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
4-3-2-1
22
Лантратов
71
Тикнизян
63
Кузьмичев
59
Погостнов
27
Живоглядов
6
Баринов
88
Щетинин
25
Куликов
40
Камано
21
Миранчук
18
Игнатьев
3-2-1-3-1
91
Баринов
15
Шадринцев
3
Аликин
36
Воропаев
26
Байтуков
6
Фищенко
72
Гордюшенко
28
Султонов
34
Дмитриев
33
Ната
90
Калмыков
22
Лантратов
53
Худяков
53
Худяков
22
Лантратов
59
Погостнов
27
Магкеев
27
Магкеев
59
Погостнов
63
Кузьмичев
23
Мампасси
23
Мампасси
63
Кузьмичев
71
Тикнизян
2
Митай
2
Митай
71
Тикнизян
6
Баринов
93
Карпукас
93
Карпукас
6
Баринов
25
Куликов
22
Марадишвили
22
Марадишвили
25
Куликов
88
Щетинин
11
Раков
11
Раков
88
Щетинин
21
Миранчук
10
Глушенков
10
Глушенков
21
Миранчук
40
Камано
18
Изидор
18
Изидор
40
Камано
18
Игнатьев
77
Раконьяц
77
Раконьяц
18
Игнатьев
90
Калмыков
99
Андреев
99
Андреев
90
Калмыков
33
Ната
99
Тимошенко
99
Тимошенко
33
Ната
28
Султонов
9
Колесниченко
9
Колесниченко
28
Султонов
72
Гордюшенко
78
Куль
78
Куль
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
97
Голдобин
97
Голдобин
34
Дмитриев
6
Фищенко
24
Мальцев
24
Мальцев
6
Фищенко
26
Байтуков
14
Дмитриев
14
Дмитриев
26
Байтуков
15
Шадринцев
4
Юдинцев
4
Юдинцев
15
Шадринцев
36
Воропаев
24
Клещенко
24
Клещенко
36
Воропаев
3
Аликин
44
Рыков
44
Рыков
3
Аликин
91
Баринов
1
Айдаров
1
Айдаров
91
Баринов
Остались в запасе
Локомотив
Родина
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Локомотив - Родина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
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