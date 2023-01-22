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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Сивасспор
Газиантеп - Сивасспор: обзор матча 22 января 2023
Газиантеп
22.01.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Сивасспор
60'
М. Эскихеллак
17'
М. Ятабаре
48'
Д. Османпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Сивасспор
90'
+2
Замена
З. Эрдал
️️️️
М. Градель
90'
Замена
С. Камара
️️️️
А. Окюмюш
Замена
Ф. Соялп
️️️️
С. Кициу
88'
83'
Замена
А. Муса
️️️️
М. Ятабаре
Желтая карточка
О. Артан
67'
ГОЛ! 1:2!
М. Эскихеллак
Пас отдал
С. Кициу
60'
Желтая карточка
П. Джилободжи
53'
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Османпаша
Пас отдал
М. Градель
Замена
О. Артан
️️️️
Л. Маркович
46'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
H. Ibrahim Pehlivan
46'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
А. Окюмюш
Желтая карточка
С. Кициу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Мирза Джихан
ЛВ
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
4-3-1-2
19
Гювенк
70
Кициу
3
Джилободжи
3
14
Тошка
44
Максим
8
Евтович
21
Меркель
19
Эскихеллак
25
Фигейредо
8
Маркович
4-4-2
35
Вурал
23
Окюмюш
88
Османпаша
3
Чифтци
6
Гутас
5
Кофи
6
Ульвестад
10
Градель
8
Харисис
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
3
23
Ганоушек
23
Ганоушек
3
8
Маркович
27
Артан
27
Артан
8
Маркович
70
Кициу
8
Соялп
8
Соялп
70
Кициу
23
Окюмюш
14
Камара
14
Камара
23
Окюмюш
10
Градель
58
Эрдал
58
Эрдал
10
Градель
9
Ятабаре
7
Муса
7
Муса
9
Ятабаре
Остались в запасе
Газиантеп
Сивасспор
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Мирза Джихан
ЛВ
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
2
Berkan Kupelikilinc
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Газиантеп - Сивасспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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