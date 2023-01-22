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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Карагюмрюк
Аланьяспор - Карагюмрюк: обзор матча 22 января 2023
Аланьяспор
22.01.2023, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Карагюмрюк
6'
У. Гюнеш
83'
И. Кавалейру
59'
Ф. Борини
79'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Карагюмрюк
Желтая карточка
Ю. Балковец
90'
+5
90'
+4
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Ф. Борини
90'
+4
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Оздоев
90'
+4
Замена
К. Фрей
️️️️
Р. Банийя
90'
+3
Желтая карточка
Б. Капачак
ГОЛ! 2:2!
И. Кавалейру
Пас отдал
В. Эдуарду
83'
79'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Борини
Замена
В. Эдуарду
️️️️
А. Хассан
76'
Замена
О. Айдын
️️️️
Э. Караджа
76'
73'
Замена
Б. Капачак
️️️️
Э. Колли
73'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
М. Дианье
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
З. Ферхат
66'
Замена
И. Думбия
️️️️
А. Лусамба
66'
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Борини
Пас отдал
М. Дианье
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Э. Бекироглу
53'
ГОЛ! 1:0!
У. Гюнеш
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Лерой Фер
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
27
Маттео Риччи
ОП
16
Фабио Борини
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
21
Магомед Оздоев
АП
22
Левент Мерджан
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Иван Кавалейру
ПВ
13
Педру Перейра
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Карагюмрюк
13
Чем Каблан
ВР
11
Керим Фрей
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
54
Салих Дурсун
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Самед Онур
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
77
Аднан Угур
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
2-2-4-3
31
Рунарссон
29
Балковец
23
Байир
88
Эздемир
8
Фер
10
Бекироглу
20
Гюнеш
11
Лусамба
8
Ферхат
7
Караджа
17
Ярдимчи
19
Хассан
3-1-3-2-1
12
Шен
22
Банийя
4
Бираски
5
Дрешевич
27
Риччи
16
Борини
29
Шукуров
19
Колли
21
Оздоев
22
Мерджан
45
Дианье
11
Лусамба
8
Думбия
8
Думбия
11
Лусамба
7
Караджа
70
Айдын
70
Айдын
7
Караджа
10
Бекироглу
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
10
Бекироглу
19
Хассан
9
Эдуарду
9
Эдуарду
19
Хассан
8
Ферхат
21
Кандеяш
21
Кандеяш
8
Ферхат
21
Оздоев
54
Дурсун
54
Дурсун
21
Оздоев
16
Борини
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
16
Борини
22
Банийя
11
Фрей
11
Фрей
22
Банийя
19
Колли
17
Капачак
17
Капачак
19
Колли
45
Дианье
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
45
Дианье
Остались в запасе
Аланьяспор
Карагюмрюк
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
13
Педру Перейра
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
8
Софиан Фегули
ОП
13
Чем Каблан
ВР
8
Самед Онур
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
13
Педру Перейра
ПВ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Чем Каблан
ВР
8
Самед Онур
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Аланьяспор - Карагюмрюк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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