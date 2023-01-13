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    Расписание матчей 13-01-2023

    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Турция. Суперлига (2022/2023), 19 тур
    13 января, пятница
    19:00
    Кайсериспор
    4:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    13 января, пятница
    20:00
    Галатасарай
    4:0
    Хатайспор
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 20 тур
    13 января, пятница
    22:45
    Вестерло
    1:2
    Оуд-Хеверли
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 18 тур
    13 января, пятница
    22:45
    Наполи
    5:1
    Ювентус
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
    13 января, пятница
    22:45
    Хартс
    1:0
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 17 тур
    13 января, пятница
    23:00
    Сельта
    1:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 20 тур
    13 января, пятница
    23:00
    Астон Вилла
    2:1
    Лидс
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 16 тур
    13 января, пятница
    23:15
    Портимоненси
    0:0
    Санта-Клара
    Матч завершен
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