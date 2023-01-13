декабрь 2022
январь 2023
Турция. Суперлига (2022/2023), 19 тур
13 января, пятница
19:00
Матч завершен
13 января, пятница
20:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 20 тур
13 января, пятница
22:45
Матч завершен
Италия. Серия А (2022/2023), 18 тур
Шотландия. Премьер-лига (2022/2023), 7 тур
13 января, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2022/2023), 17 тур
13 января, пятница
23:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 20 тур
13 января, пятница
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2022/2023), 16 тур
13 января, пятница
23:15
Матч завершен