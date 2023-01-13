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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Вильярреал
Сельта - Вильярреал: обзор матча 13 января 2023
Сельта
13.01.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
68'
Й. Ларсен
15'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Вильярреал
Замена
Р. Тапиа
️️️️
Г. Вейга
90'
78'
Замена
М. Морланес
️️️️
М. Тригерос
70'
Замена
Х. Куэнка
️️️️
К. Фемения
68'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 1:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Г. Вейга
68'
64'
Замена
К. Фемения
️️️️
Х. Фойт
64'
Замена
Э. Капу
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Й. Ларсен
️️️️
О. Родригес
64'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Мингеса
54'
46'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Ф. Серви
46'
26'
Желтая карточка
М. Тригерос
15'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Чуквуэзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
3-2-2-1-2
1
Маркесин
30
Мингеса
14
Нуньес
4
Айду
22
Галан
22
Мальо
8
Бельтран
10
Вейга
14
Родригес
10
Аспас
10
Серви
4-1-2-1-2
25
Рейна
8
Фойт
2
Манди
14
Торрес
22
Мохика
13
Коклен
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
7
Морено
25
Моралес
10
Вейга
13
Тапиа
13
Тапиа
10
Вейга
10
Серви
17
де ла Торре
17
де ла Торре
10
Серви
30
Мингеса
23
Перес
23
Перес
30
Мингеса
14
Родригес
22
Ларсен
22
Ларсен
14
Родригес
Фемения
4
Куэнка
4
Куэнка
Фемения
8
Фойт
17
Фемения
17
Фемения
8
Фойт
13
Коклен
6
Капу
6
Капу
13
Коклен
14
Тригерос
8
Морланес
8
Морланес
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
Остались в запасе
Сельта
Вильярреал
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Сельта - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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