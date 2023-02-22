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    Расписание матчей 22-02-2023

    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
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    Россия. Кубок (2022/2023), 1/4 финала, первый матч
    22 февраля, среда
    17:30
    Ростов
    1:1
    Урал
    Матч завершен
    22 февраля, среда
    20:00
    Локомотив
    0:1
    Спартак
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 1/8 финала, первый матч
    22 февраля, среда
    23:00
    РБ Лейпциг
    1:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    22 февраля, среда
    23:00
    Интер
    1:0
    Порту
    Матч завершен
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