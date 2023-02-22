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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Урал
Ростов - Урал: обзор матча 22 февраля 2023
Ростов
22.02.2023, среда, 17:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Урал
67'
Н. Комличенко
6'
А. Каштанов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ростов - Урал
80'
Замена
А. Юшин
️️️️
Л. Ранджелович
78'
Замена
Р. Влут
️️️️
Э. Бикфалви
76'
Желтая карточка
М. Бевеев
Желтая карточка
А. Лангович
76'
Замена
А. Лангович
️️️️
Е. Голенков
71'
ГОЛ! 1:1!
Н. Комличенко
Пас отдал
Д. Уткин
67'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Селява
46'
46'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Д. Мишкич
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Каштанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
8
Александр Селява
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
4
Мелехин
45
Сильянов
15
Глебов
8
Селява
47
Уткин
10
Щетинин
19
Байрамян
69
Голенков
4-1-2-2-1
1
Помазун
22
Бевеев
24
Филипенко
25
Эмерсон
15
Кулаков
6
Сунгатулин
33
Мишкич
5
Егорычев
77
Ранджелович
10
Бикфалви
79
Каштанов
69
Голенков
87
Лангович
87
Лангович
69
Голенков
8
Селява
27
Комличенко
27
Комличенко
8
Селява
33
Мишкич
92
Подберезкин
92
Подберезкин
33
Мишкич
77
Ранджелович
7
Юшин
7
Юшин
77
Ранджелович
10
Бикфалви
20
Влут
20
Влут
10
Бикфалви
Остались в запасе
Ростов
Урал
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
42
Павел Бочаров
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ростов - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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