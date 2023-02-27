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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Ростов
Урал - Ростов: обзор матча 27 февраля 2023
Урал
27.02.2023, понедельник, 17:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ростов
27'
А. Егорычев
88'
Р. Влут (П)
82'
М. Осипенко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Урал - Ростов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Влут
88'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Осипенко
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Ф. Сунгатулин
75'
Замена
А. Юшин
️️️️
Л. Ранджелович
75'
71'
Замена
А. Лангович
️️️️
Е. Голенков
Желтая карточка
Л. Ранджелович
68'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
М. Бевеев
65'
Замена
С. Бегич
️️️️
Э. Бикфалви
65'
Желтая карточка
Ф. Сунгатулин
62'
31'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
К. Щетинин
Желтая карточка
Э. Бикфалви
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Егорычев
27'
Желтая карточка
М. Бевеев
16'
9'
Желтая карточка
Е. Голенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
14
Егор Мосин
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Помазун
22
Бевеев
25
Эмерсон
24
Филипенко
15
Кулаков
6
Сунгатулин
5
Егорычев
10
Бикфалви
77
Ранджелович
79
Каштанов
20
Влут
4-2-1-2-1
30
Песьяков
45
Сильянов
4
Мелехин
55
Осипенко
23
Чернов
8
Селява
15
Глебов
47
Уткин
10
Щетинин
19
Байрамян
69
Голенков
22
Бевеев
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
22
Бевеев
10
Бикфалви
2
Бегич
2
Бегич
10
Бикфалви
6
Сунгатулин
92
Подберезкин
92
Подберезкин
6
Сунгатулин
77
Ранджелович
7
Юшин
7
Юшин
77
Ранджелович
69
Голенков
87
Лангович
87
Лангович
69
Голенков
10
Щетинин
27
Комличенко
27
Комличенко
10
Щетинин
Остались в запасе
Урал
Ростов
98
Никита Алексеев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
14
Егор Мосин
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
21
Даниил Шанталий
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Урал - Ростов
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
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