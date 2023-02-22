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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Манчестер Сити
РБ Лейпциг - Манчестер Сити: обзор матча 22 февраля 2023
РБ Лейпциг
22.02.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 7
Завершен
Манчестер Сити
70'
Й. Гвардиол
27'
Р. Марез
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Желтая карточка
Б. Хенрикс
90'
Замена
Д. Раум
️️️️
М. Хальстенберг
89'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
82'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Шлагер
82'
ГОЛ! 1:1!
Й. Гвардиол
Пас отдал
М. Хальстенберг
70'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Э. Форсберг
66'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Л. Клостерманн
46'
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
И. Гюндоган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Эмиль Форсберг
АП
19
Андре Силва
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Йонас Никиш
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
18
Алекс Робертсон
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
4-1-1-2-2
28
Бласвих
23
Хальстенберг
4
Орбан
24
Гвардиол
16
Клостерманн
21
Шлагер
27
Лаймер
10
Форсберг
8
Собослаи
11
Вернер
19
Силва
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
28
Аканджи
3
Диаш
15
Аке
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
23
Хальстенберг
22
Раум
22
Раум
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
23
Хенрикс
23
Хенрикс
16
Клостерманн
21
Шлагер
21
Айдара
21
Айдара
21
Шлагер
10
Форсберг
28
Нкунку
28
Нкунку
10
Форсберг
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Йонас Никиш
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
18
Алекс Робертсон
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Йонас Никиш
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
27
Калвин Филлипс
ОП
18
Алекс Робертсон
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча РБ Лейпциг - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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