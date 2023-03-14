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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - РБ Лейпциг
Манчестер Сити - РБ Лейпциг: обзор матча 14 марта 2023
Манчестер Сити
14.03.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
7 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
22'
Э. Холанд (П)
24'
Э. Холанд
45+2'
Э. Холанд
49'
И. Гюндоган
53'
Э. Холанд
57'
Э. Холанд
90+2'
К. Де Брюйне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - РБ Лейпциг
ГОЛ! 7:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Марез
90'
+2
79'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Б. Хенрикс
Желтая карточка
М. Аканджи
77'
72'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Д. Собослаи
Желтая карточка
К. Де Брюйне
66'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Родри
64'
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Стоунз
64'
Замена
Х. Альварес
️️️️
Э. Холанд
64'
62'
Замена
А. Силва
️️️️
Э. Форсберг
62'
Замена
М. Симакан
️️️️
А. Айдара
62'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ! 6:0!
Э. Холанд
57'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
55'
Замена
Р. Марез
️️️️
И. Гюндоган
55'
ГОЛ! 5:0!
Э. Холанд
53'
ГОЛ! 4:0!
И. Гюндоган
Пас отдал
Д. Грилиш
49'
ГОЛ! 3:0!
Э. Холанд
45'
+2
34'
Желтая карточка
Т. Вернер
ГОЛ! 2:0!
Э. Холанд
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Холанд
22'
21'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Джек Грилиш
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
21
Максимо Перроне
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
РБ Лейпциг
21
Йонас Никиш
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Дани Ольмо
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
28
Аканджи
3
Диаш
15
Аке
16
Родри
20
Гюндоган
26
Де Брюйне
10
Грилиш
20
Силва
9
Холанд
4-3-2-1
28
Бласвих
23
Хенрикс
4
Орбан
24
Гвардиол
22
Раум
27
Лаймер
44
Кампль
21
Айдара
8
Собослаи
10
Форсберг
11
Вернер
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
6
Стоунз
17
Гомес
17
Гомес
6
Стоунз
16
Родри
27
Филлипс
27
Филлипс
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
26
Марез
20
Гюндоган
9
Холанд
19
Альварес
19
Альварес
9
Холанд
21
Айдара
3
Симакан
3
Симакан
21
Айдара
23
Хенрикс
16
Клостерманн
16
Клостерманн
23
Хенрикс
8
Собослаи
20
Ольмо
20
Ольмо
8
Собослаи
10
Форсберг
19
Силва
19
Силва
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Максимо Перроне
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
21
Йонас Никиш
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
33
Скотт Карсон
ВР
1
Стефан Ортега
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Максимо Перроне
ЦП
Остались в запасе
21
Йонас Никиш
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Манчестер Сити - РБ Лейпциг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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