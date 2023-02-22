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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Порту
Интер - Порту: обзор матча 22 февраля 2023
Интер
22.02.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Порту
86'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Порту
90'
+2
Замена
Г. Борхес
️️️️
Ж. Мариу
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
86'
83'
Замена
Венделл
️️️️
М. Тареми
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Шкриньяр
81'
78'
Вторая желтая
Отавио
Замена
М. Брозович
️️️️
Г. Мхитарян
72'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
58'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
58'
51'
Замена
Эванилсон
️️️️
Галено
Желтая карточка
Ф. Димарко
41'
41'
Желтая карточка
Отавио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
3-2-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Джеко
10
Мартинес
4-2-3-1
99
Кошта
17
Мариу
3
Пепе
5
Маркано
12
Сануси
8
Урибе
8
Груйич
11
Пепе
25
Отавио
13
Галено
9
Тареми
37
Шкриньяр
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
37
Шкриньяр
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
22
Мхитарян
77
Брозович
77
Брозович
22
Мхитарян
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
9
Тареми
18
Венделл
18
Венделл
9
Тареми
17
Мариу
11
Борхес
11
Борхес
17
Мариу
13
Галено
9
Эванилсон
9
Эванилсон
13
Галено
Остались в запасе
Интер
Порту
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Интер - Порту
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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