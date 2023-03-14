Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Интер
Порту - Интер: обзор матча 14 марта 2023
Порту
14.03.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Порту - Интер
90'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Замена
Д. Намасо
️️️️
М. Урибе
85'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
85'
80'
Замена
М. Брозович
️️️️
Н. Барелла
80'
Замена
М. Шкриньяр
️️️️
М. Дармиан
74'
Замена
С. де Врей
️️️️
А. Бастони
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
70'
Замена
А. Франку
️️️️
С. Эустакиу
70'
70'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Ф. Димарко
70'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
69'
Желтая карточка
Э. Джеко
33'
Желтая карточка
М. Дармиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
18
Венделл
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Андре Франку
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-3-2-2
99
Кошта
12
Сануси
5
Маркано
15
Кардосо
46
Эустакиу
8
Урибе
8
Груйич
13
Галено
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
4-4-2
24
Онана
36
Дармиан
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Джеко
10
Мартинес
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
46
Эустакиу
10
Франку
10
Франку
46
Эустакиу
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
8
Урибе
3
Намасо
3
Намасо
8
Урибе
36
Дармиан
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
36
Дармиан
95
Бастони
6
де Врей
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
32
Димарко
23
Барелла
77
Брозович
77
Брозович
23
Барелла
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
Остались в запасе
Порту
Интер
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
94
Самуэл
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Порту - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Порту
Интер
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+