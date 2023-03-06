февраль 2023
март 2023
Украина. Премьер-лига (2022/2023), 16 тур
Россия. Первая лига (2022/2023), 21 тур
Турция. Суперлига (2022/2023), 24 тур
6 марта, понедельник
20:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2022/2023), 25 тур
6 марта, понедельник
20:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2022/2023), 25 тур
Дания. Суперлига (2022/2023), 20 тур
6 марта, понедельник
21:00
Матч завершен
Испания. Примера (2022/2023), 24 тур
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 26 тур
Португалия. Примейра (2022/2023), 23 тур
6 марта, понедельник
23:15
Матч завершен