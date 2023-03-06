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    Расписание матчей 06-03-2023

    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 16 тур
    6 марта, понедельник
    14:00
    Львов
    1:0
    Минай
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 21 тур
    6 марта, понедельник
    17:00
    КАМАЗ
    0:0
    Волга
    Матч завершен
    6 марта, понедельник
    17:30
    Кубань
    1:2
    Рубин
    Матч завершен
    6 марта, понедельник
    20:00
    Балтика
    2:0
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 24 тур
    6 марта, понедельник
    20:00
    Касымпаша
    3:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 25 тур
    6 марта, понедельник
    20:30
    Панатинаикос
    2:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 25 тур
    6 марта, понедельник
    20:30
    Сассуоло
    3:2
    Кремонезе
    Матч завершен
    6 марта, понедельник
    22:45
    Торино
    1:0
    Болонья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 20 тур
    6 марта, понедельник
    21:00
    Ольборг
    0:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 24 тур
    6 марта, понедельник
    23:00
    Осасуна
    0:0
    Сельта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 26 тур
    6 марта, понедельник
    23:00
    Брентфорд
    3:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 23 тур
    6 марта, понедельник
    23:15
    Каза Пиа
    2:1
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
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