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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брентфорд - Фулхэм
Брентфорд - Фулхэм: обзор матча 06 марта 2023
Брентфорд
06.03.2023, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Фулхэм
6'
Э. Пайннок
51'
А. Тони (П)
85'
М. Йенсен
39'
М. Соломон
90+9'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брентфорд - Фулхэм
90'
+9
ГОЛ! 3:2!
К. Винисиус
Замена
М. Расмуссен
️️️️
А. Хики
90'
+1
Замена
Д. Да Силва
️️️️
Б. Мбемо
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
М. Йенсен
Пас отдал
К. Шаде
85'
83'
Замена
С. Соареш
️️️️
К. Тете
83'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Виллиан
Замена
К. Шаде
️️️️
Й. Висса
77'
Замена
В. Янельт
️️️️
М. Дамсгор
76'
75'
Замена
Б. Рид
️️️️
С. Лукич
75'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
М. Соломон
61'
Желтая карточка
А. Митрович
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Тони
51'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Соломон
35'
Желтая карточка
С. Лукич
25'
Желтая карточка
Виллиан
ГОЛ! 1:0!
Э. Пайннок
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
3
Рико Генри
ЛЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Брентфорд
13
Мэттью Кокс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
13
Люк Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
3
Генри
2
Пайннок
15
Ми
2
Хики
23
Нергор
8
Йенсен
24
Дамсгор
9
Висса
19
Мбемо
17
Тони
4-2-3-1
1
Лено
2
Тете
6
Диоп
3
Рим
33
Робинсон
6
Рид
23
Лукич
10
Виллиан
8
Перейра
10
Соломон
9
Митрович
2
Хики
2
Расмуссен
2
Расмуссен
2
Хики
24
Дамсгор
27
Янельт
27
Янельт
24
Дамсгор
19
Мбемо
10
Да Силва
10
Да Силва
19
Мбемо
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
2
Тете
21
Соареш
21
Соареш
2
Тете
23
Лукич
14
Рид
14
Рид
23
Лукич
10
Соломон
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Соломон
10
Виллиан
95
Винисиус
95
Винисиус
10
Виллиан
Остались в запасе
Брентфорд
Фулхэм
13
Мэттью Кокс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Остались в запасе
13
Мэттью Кокс
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
13
Люк Харрис
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брентфорд - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
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