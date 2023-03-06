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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Минай
Львов - Минай: обзор матча 06 марта 2023
Львов
06.03.2023, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Минай
77'
А. Ременяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Львов - Минай
85'
Замена
Д. Голуб
️️️️
И. Гончар
84'
Замена
Р. Паламарь
️️️️
В. Витенчук
80'
Замена
Ю. Кравчук
️️️️
О. Горин
80'
Замена
М. Шишка
️️️️
С. Петько
78'
Желтая карточка
С. Петько
ГОЛ! 1:0!
А. Ременяк
Пас отдал
А. Беляев
77'
73'
Замена
В. Рогозинский
️️️️
М. Гечев
Замена
А. Мильченко
️️️️
Л. Антонио
70'
65'
Желтая карточка
И. Гончар
Замена
А. Ременяк
️️️️
И. Свржняк
64'
Желтая карточка
Эсеола
54'
Замена
Р. Никитюк
️️️️
А. Дитятьев
54'
Замена
Эсеола
️️️️
М. Грисьо
54'
Замена
Я. Богунов
️️️️
Гильерме
46'
41'
Желтая карточка
А. Мельник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
23
Александр Рыбка
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
30
Гильерме
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
27
Лео Антонио
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
21
Александр Беляев
ЦФ
8
Ивиан Свржняк
ЦФ
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Львов
43
Илья Ольховый
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
26
Роман Никитюк
ЦЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
19
Роман Михайлов
ЛВ
11
Ярослав Богунов
ЦП
33
Артем Мильченко
ЦП
27
Виталий Михайлов
АП
9
Артур Ременяк
ПВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
21
Руслан Паламарь
АП
17
Данил Голуб
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Рыбка
30
Гильерме
3
Габриэл
54
Дитятьев
17
Кузик
6
Алибеков
3
Траоре
27
Антонио
11
Грисьо
8
Свржняк
21
Беляев
3-3-1-2-1
13
Бандура
23
Немчанинов
25
Горин
57
Мельник
33
Гончар
44
Витенчук
5
Булеза
32
Петько
9
Твердохлеб
7
Гечев
7
Вишневский
54
Дитятьев
26
Никитюк
26
Никитюк
54
Дитятьев
30
Гильерме
11
Богунов
11
Богунов
30
Гильерме
27
Антонио
33
Мильченко
33
Мильченко
27
Антонио
8
Свржняк
9
Ременяк
9
Ременяк
8
Свржняк
11
Грисьо
18
Эсеола
18
Эсеола
11
Грисьо
25
Горин
5
Кравчук
5
Кравчук
25
Горин
32
Петько
76
Шишка
76
Шишка
32
Петько
44
Витенчук
21
Паламарь
21
Паламарь
44
Витенчук
7
Гечев
78
Рогозинский
78
Рогозинский
7
Гечев
33
Гончар
17
Голуб
17
Голуб
33
Гончар
Остались в запасе
Львов
Минай
43
Илья Ольховый
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
27
Виталий Михайлов
АП
19
Роман Михайлов
ЛВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
12
Александр Кемкин
ВР
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
9
Данил Колесник
ЦФ
Остались в запасе
43
Илья Ольховый
ВР
33
Валерий Юрчук
ВР
45
Максим Сасовский
ЦЗ
27
Виталий Михайлов
АП
19
Роман Михайлов
ЛВ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
9
Данил Колесник
ЦФ
Статистика матча Львов - Минай
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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