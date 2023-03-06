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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Болонья
Торино - Болонья: обзор матча 06 марта 2023
Торино
06.03.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
22'
Я. Карамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Болонья
Замена
Д. Сек
️️️️
А. Санабрия
86'
Желтая карточка
М. Войвода
80'
79'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Х. Соса
77'
Желтая карточка
Й. Схаутен
Замена
М. Войвода
️️️️
Р. Родригес
73'
Замена
О. Эйна
️️️️
У. Синго
73'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Я. Карамо
73'
70'
Желтая карточка
М. Барроу
Желтая карточка
А. Буонджорно
64'
57'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Р. Сориано
ГОЛ! 1:0!
Я. Карамо
Пас отдал
А. Санабрия
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
17
Карол Линетти
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Схюрс
4
Буонджорно
15
Родригес
90
Синго
17
Линетти
20
Илич
14
Карамо
59
Миранчук
19
Санабрия
4-3-1-2
1
Скорупски
4
Пош
4
Соса
26
Лукуми
20
Камбьясо
22
Схаутен
6
Моро
19
Фергюсон
21
Сориано
99
Барроу
7
Орсолини
90
Синго
34
Эйна
34
Эйна
90
Синго
15
Родригес
23
Войвода
23
Войвода
15
Родригес
14
Карамо
28
Радоньич
28
Радоньич
14
Карамо
19
Санабрия
19
Сек
19
Сек
19
Санабрия
4
Соса
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
4
Соса
21
Сориано
11
Зиркзее
11
Зиркзее
21
Сориано
Остались в запасе
Торино
Болонья
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Торино - Болонья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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