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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кремонезе
Сассуоло - Кремонезе: обзор матча 06 марта 2023
Сассуоло
06.03.2023, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 2
Завершен
Кремонезе
26'
А. Лорьенте
41'
Д. Фраттези
90+2'
Н. Байрами
62'
С. Дессер
83'
С. Дессер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Кремонезе
ГОЛ! 3:2!
Н. Байрами
Пас отдал
А. Лорьенте
90'
+2
88'
Желтая карточка
Й. Васкес
Замена
А. Харруи
️️️️
М. Энрике
88'
83'
ГОЛ! 2:2!
С. Дессер
Пас отдал
М. Карнесекки
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Лопес
82'
Замена
А. Альварес
️️️️
А. Пинамонти
82'
78'
Замена
П. Гильоне
️️️️
Л. Серникола
Замена
К. Торстведт
️️️️
Д. Фраттези
68'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Г. Дефрель
68'
66'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
Ф. Тсаджут
66'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
Д. Окереке
62'
ГОЛ! 2:1!
С. Дессер
Желтая карточка
Н. Цортеа
51'
46'
Замена
С. Дессер
️️️️
Ф. Афена-Гьян
44'
Желтая карточка
Ф. Афена-Гьян
ГОЛ! 2:0!
Д. Фраттези
Пас отдал
А. Лорьенте
41'
35'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
В. Кирикеш
ГОЛ! 1:0!
А. Лорьенте
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
16
Лука Д'Андреа
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Недим Байрами
АП
9
Агустин Альварес
ЦФ
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Пабло Галдамес
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-3-2-2
47
Консильи
13
Рожерио
4
Руан
6
Эрлич
16
Фраттези
20
Лопес
7
Энрике
20
Цортеа
45
Лорьенте
9
Пинамонти
92
Дефрель
3-3-1-3
29
Карнесекки
15
Бьянкетти
22
Васкес
21
Кирикеш
17
Серникола
18
Пикель
14
Валери
24
Бенасси
74
Тсаджут
29
Окереке
13
Афена-Гьян
20
Лопес
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
20
Лопес
7
Энрике
21
Харруи
21
Харруи
7
Энрике
16
Фраттези
42
Торстведт
42
Торстведт
16
Фраттези
92
Дефрель
10
Байрами
10
Байрами
92
Дефрель
9
Пинамонти
9
Альварес
9
Альварес
9
Пинамонти
21
Кирикеш
24
Лочошвили
24
Лочошвили
21
Кирикеш
17
Серникола
18
Гильоне
18
Гильоне
17
Серникола
29
Окереке
92
Буонаюто
92
Буонаюто
29
Окереке
74
Тсаджут
9
Чиофани
9
Чиофани
74
Тсаджут
13
Афена-Гьян
9
Дессер
9
Дессер
13
Афена-Гьян
Остались в запасе
Сассуоло
Кремонезе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Лука Д'Андреа
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Лука Д'Андреа
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
4
Микеле Кастаньетти
ОП
4
Кристиан Аселла
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Сассуоло - Кремонезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
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