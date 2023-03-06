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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Пасуш де Феррейра
Каза Пиа - Пасуш де Феррейра: обзор матча 06 марта 2023
Каза Пиа
06.03.2023, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
67'
Маракас (АГ)
76'
Ф. Варела
45+4'
П. Бернарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
R. Batista
90'
+3
79'
Замена
Л. Карлос
️️️️
П. Бернарду
79'
Замена
Фабио
️️️️
Р. Пиреш
79'
Замена
Э. Инфанде
️️️️
Н. Гайтан
Замена
Д. Пинту
️️️️
С. Годвин
78'
Замена
D. Poloni
️️️️
Ю. Сома
78'
Замена
J. Nunes
️️️️
Клейтон
78'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Варела
76'
68'
Желтая карточка
Д. Холсгров
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Маракас
67'
Замена
Р. Бару
️️️️
Н. Золотич
64'
64'
Замена
Уилтон
️️️️
Н. Томас
64'
Замена
А. Гедеш
️️️️
А. Буцке
55'
Желтая карточка
П. Бернарду
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Л. Соарес
53'
45'
+4
ГОЛ! 0:1!
П. Бернарду
Пас отдал
А. Буцке
Желтая карточка
Н. Золотич
40'
Желтая карточка
Ю. Сома
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Нето
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
46
Руй Пиреш
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
28
Ромарио Бару
ЦП
8
Диогу Пинту
ЦП
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
13
Кука
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
9
Уилтон
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
4-3-2-1
33
15
Лелу
13
44
Золотич
15
Варела
42
Соарес
6
Нето
6
Тайра
7
Сома
77
Годвин
90
Клейтон
3-1-3-2-1
28
Марафона
3
Лима
26
Маракас
5
Антунеш
46
Пиреш
10
Гайтан
8
Бернарду
10
Холсгров
15
Дельгадо
27
Томас
17
Буцке
90
Клейтон
30
30
90
Клейтон
7
Сома
31
31
7
Сома
44
Золотич
28
Бару
28
Бару
44
Золотич
77
Годвин
8
Пинту
8
Пинту
77
Годвин
42
Соарес
27
Кардосо
27
Кардосо
42
Соарес
8
Бернарду
22
Карлос
22
Карлос
8
Бернарду
10
Гайтан
28
Инфанде
28
Инфанде
10
Гайтан
27
Томас
9
Уилтон
9
Уилтон
27
Томас
17
Буцке
15
Гедеш
15
Гедеш
17
Буцке
46
Пиреш
90
Фабио
90
Фабио
46
Пиреш
Остались в запасе
Каза Пиа
Пасуш де Феррейра
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
4
Léo Bolgado
ЦЗ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
13
Кука
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Статистика матча Каза Пиа - Пасуш де Феррейра
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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