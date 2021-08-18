Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну сообщил, что его форвард Гарри Кейн не сыграет в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги конференций против португальского «Пасуша де Феррейры». Игрок еще набирает форму.
«Кейн чувствует себя лучше. Его физическая форма становится все лучше и лучше с каждым днем. Он присоединится к общей группе в пятницу, а затем мы примем решение насчет его участия в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном», – сказал португалец Нуну.
- Купить Кейна пытается «Манчестер Сити».
- В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо