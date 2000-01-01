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    Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну сообщил, что его форвард Гарри Кейн не сыграет в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги конференций против португальского «Пасуша де Феррейры». Игрок еще набирает форму.

    «Кейн чувствует себя лучше. Его физическая форма становится все лучше и лучше с каждым днем. Он присоединится к общей группе в пятницу, а затем мы примем решение насчет его участия в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном», – сказал португалец Нуну.

    • Купить Кейна пытается «Манчестер Сити».
    • В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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