Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну сообщил, что его форвард Гарри Кейн не сыграет в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги конференций против португальского «Пасуша де Феррейры». Игрок еще набирает форму.

«Кейн чувствует себя лучше. Его физическая форма становится все лучше и лучше с каждым днем. Он присоединится к общей группе в пятницу, а затем мы примем решение насчет его участия в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном», – сказал португалец Нуну.