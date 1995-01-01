Журналист Романо: «Ман Сити» готов заплатить 150 миллионов за Кейна. «Тоттенхэм» хочет удержать игрока

Эта лыжа столько не стоит, даже 40 миллионов.
«Манчестер Сити» по-прежнему намерен подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.
По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из Манчестера готовит новое предложение «Тоттенхэму» в размере 150 миллионов евро.
Лондонцы пока не получали официальных предложений по Кейну. Они хотят удержать 28-летнего англичанина в клубе.
- В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.