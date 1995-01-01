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    Журналист Романо: «Ман Сити» готов заплатить 150 миллионов за Кейна. «Тоттенхэм» хочет удержать игрока

    «Манчестер Сити» по-прежнему намерен подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб из Манчестера готовит новое предложение «Тоттенхэму» в размере 150 миллионов евро.

    Лондонцы пока не получали официальных предложений по Кейну. Они хотят удержать 28-летнего англичанина в клубе.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2753

      Питерский князь 10 минут назад

      Эта лыжа столько не стоит, даже 40 миллионов.

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      Рейтинг: +482

      Damir07 11 минут назад

      Вы видите что пишите причем тут челси он из тоттенхэма

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