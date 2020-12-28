Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»

«Олимпиакос» объявил о покупке у «Пасуш де Феррейры» левого защитника Олега Рябчука.
Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 3,5 миллиона евро.
Футболист заключил с греческим клубом контракт до лета 2025 года.
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
«Олимпиакос» объявил о покупке у «Пасуш де Феррейры» левого защитника Олега Рябчука.
Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 3,5 миллиона евро.
Футболист заключил с греческим клубом контракт до лета 2025 года.