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    Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»

    «Олимпиакос» объявил о покупке у «Пасуш де Феррейры» левого защитника Олега Рябчука.

    Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 3,5 миллиона евро.

    Футболист заключил с греческим клубом контракт до лета 2025 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Олимпиакоса»

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