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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Риу Аве
Пасуш де Феррейра - Риу Аве: обзор матча 21 мая 2023
Пасуш де Феррейра
21.05.2023, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 33 тур
3 : 1
Завершен
Риу Аве
1'
Н. Томас
49'
А. Сантос (АГ)
81'
А. Гедеш (П)
3'
П. Вильям
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Риу Аве
Желтая карточка
Р. Пиреш
90'
81'
Желтая карточка
Коштинья
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Гедеш
81'
79'
Желтая карточка
А. Перейра
Замена
Э. Феригра
️️️️
Н. Гайтан
79'
76'
Замена
А. Удрхири
️️️️
В. Гомеш
67'
Замена
А. Перейра
️️️️
М. Баэса
67'
Замена
F. Ronaldo
️️️️
P. Vitor
Замена
Ж. Силва
️️️️
Н. Томас
64'
Желтая карточка
Д. Холсгров
50'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Сантос
49'
46'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
Эрнани
Замена
М. Коуту
️️️️
А. Буцке
46'
42'
Желтая карточка
Р. Панталон
Замена
Э. Инфанде
️️️️
Уилтон
5'
3'
ГОЛ! 1:1!
П. Вильям
Пас отдал
Коштинья
ГОЛ! 1:0!
Н. Томас
Пас отдал
Уилтон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
46
Руй Пиреш
ОП
10
Джордан Холсгров
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
9
Уилтон
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Риу Аве
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
6
Гуга
АП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
78
Мауру Коуту
ЛВ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
28
Эрнани Инфанде
ПВ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
16
Савио
ЛЗ
93
Jorge Karse
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
11
Bruno Ventura
ЦП
17
Ukra
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
95
Андре Перейра
ЦФ
3-1-2-3-1
28
Марафона
3
Лима
5
Антунеш
26
Маракас
46
Пиреш
10
Холсгров
10
Гайтан
27
Томас
15
Дельгадо
9
Уилтон
17
Буцке
4-2-2-3
20
Коштинья
33
Сантос
3
Вильям
42
Панталон
8
Гомеш
7
6
Гуга
8
Баэса
27
Эрнани
11
15
10
Гайтан
14
Феригра
14
Феригра
10
Гайтан
27
Томас
2
Силва
2
Силва
27
Томас
17
Буцке
78
Коуту
78
Коуту
17
Буцке
9
Уилтон
28
Инфанде
28
Инфанде
9
Уилтон
8
Гомеш
6
Удрхири
6
Удрхири
8
Гомеш
7
11
11
7
27
Эрнани
9
Боатенг
9
Боатенг
27
Эрнани
8
Баэса
95
Перейра
95
Перейра
8
Баэса
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
13
Игор Векич
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
91
Джонатан
ВР
16
Савио
ЛЗ
93
Jorge Karse
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Остались в запасе
91
Джонатан
ВР
16
Савио
ЛЗ
93
Jorge Karse
ЦЗ
11
Bruno Ventura
ЦП
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Риу Аве
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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