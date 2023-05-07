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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Спортинг
Пасуш де Феррейра - Спортинг: обзор матча 07 мая 2023
Пасуш де Феррейра
07.05.2023, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 31 тур
0 : 4
Завершен
Спортинг
7'
Марафона (АГ)
33'
Н. Сантуш
62'
Тринкау
90+3'
Ю. Шермити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Спортинг
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Ю. Шермити
Пас отдал
А. Гомес
81'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
М. Угарте
81'
Замена
М. Рейс
️️️️
С. Коатес
74'
Замена
А. Гомес
️️️️
Н. Сантуш
Замена
М. Коуту
️️️️
Н. Гайтан
74'
65'
Замена
М. Танлонго
️️️️
Х. Морита
65'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Эдвардс
62'
ГОЛ! 0:3!
Тринкау
Пас отдал
П. Гонсалвеш
Замена
Ж. Силва
️️️️
Х. Дельгадо
61'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
58'
Замена
Н. Томас
️️️️
Л. Карлос
55'
Замена
Р. Пиреш
️️️️
А. Гедеш
55'
Замена
А. Буцке
️️️️
Уилтон
55'
40'
Желтая карточка
Х. Морита
33'
ГОЛ! 0:2!
Н. Сантуш
Пас отдал
Тринкау
7'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Марафона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Уилтон
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Усман Дьоманде
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
78
Мауру Коуту
ЛВ
27
Найджел Томас
ЛВ
46
Руй Пиреш
ОП
20
Tiago Ribeiro
ЦП
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
16
Матео Танлонго
ОП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
3-4-2-1
28
Марафона
20
Баштуш
26
Маракас
3
Лима
22
Карлос
10
Гайтан
8
Бернарду
10
Холсгров
9
Уилтон
15
Дельгадо
15
Гедеш
4-2-1-1-2
1
Адан
2
Бельерин
4
Коатес
25
Инасиу
2
Дьоманде
5
Угарте
5
Морита
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
11
Сантуш
7
Тринкау
15
Дельгадо
2
Силва
2
Силва
15
Дельгадо
15
Гедеш
46
Пиреш
46
Пиреш
15
Гедеш
10
Гайтан
78
Коуту
78
Коуту
10
Гайтан
22
Карлос
27
Томас
27
Томас
22
Карлос
9
Уилтон
17
Буцке
17
Буцке
9
Уилтон
4
Коатес
2
Рейс
2
Рейс
4
Коатес
5
Морита
16
Танлонго
16
Танлонго
5
Морита
11
Сантуш
11
Гомес
11
Гомес
11
Сантуш
5
Угарте
9
Шермити
9
Шермити
5
Угарте
10
Эдвардс
26
Паулинью
26
Паулинью
10
Эдвардс
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Спортинг
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
14
Эрик Феригра
ЦЗ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Спортинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
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