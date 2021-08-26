Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап

    В ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций «Тоттенхэм» дома крупно обыграл «Пасуш де Феррейру» со счетом 3:0.

    Дубль оформил Гарри Кейн, еще один гол в активе Джовани Ло Чельсо.

    Несмотря на гостевое поражение 0:1, английская команда добыла путевку в групповой этап турнира.

    Лига конференций. 4-й отборочный раунд. Ответные матчи

    Тоттенхэм (Англия) – Пасуш де Феррейра (Португалия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 9; 2:0 – Кейн, 35; 3:0 – Ло Чельсо, 70.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2021 23:37
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1368

      Вот оно чё Михалыч 6 минут назад

      Ну так то лучше.А то ведь в первой игре второй состав выставили, и проиграли 0-1...А тута сразу главный козырь --Кейн...Так бы сразу и сказали --Нам нужен Кубок Конференций )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88842
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67369
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru