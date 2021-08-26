Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап

Ну так то лучше.А то ведь в первой игре второй состав выставили, и проиграли 0-1...А тута сразу главный козырь --Кейн...Так бы сразу и сказали --Нам нужен Кубок Конференций )))
В ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций «Тоттенхэм» дома крупно обыграл «Пасуш де Феррейру» со счетом 3:0.
Дубль оформил Гарри Кейн, еще один гол в активе Джовани Ло Чельсо.
Несмотря на гостевое поражение 0:1, английская команда добыла путевку в групповой этап турнира.
Лига конференций. 4-й отборочный раунд. Ответные матчи
Тоттенхэм (Англия) – Пасуш де Феррейра (Португалия) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кейн, 9; 2:0 – Кейн, 35; 3:0 – Ло Чельсо, 70.
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