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    Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»

    В первом матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций «Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «Пасуш де Феррейры» со счетом 0:1.

    Единственный гол португальцы забили в конце первого тайма усилиями Лукаса Силвы.

    Ответная встреча состоится через неделю в Лондоне.

    Лига конференций. 4-й отборочный раунд. Первые матчи

    Пасуш де Феррейра (Португалия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Силва, 45.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    19.08.2021 23:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21218

      bset 35 минут назад

      Ну это провал - создать такой турнир, который топы откровенно сливают. Не будет топов - такой турнир интересен не будет

      0
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      Рейтинг: +711

      JI e x a > bset 30 секунд назад

      да дома хлопнут их не напрягаясь и пройдут дальше

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