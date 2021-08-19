Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»

Ну это провал - создать такой турнир, который топы откровенно сливают. Не будет топов - такой турнир интересен не будет
В первом матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций «Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «Пасуш де Феррейры» со счетом 0:1.
Единственный гол португальцы забили в конце первого тайма усилиями Лукаса Силвы.
Ответная встреча состоится через неделю в Лондоне.
Лига конференций. 4-й отборочный раунд. Первые матчи
Пасуш де Феррейра (Португалия) – Тоттенхэм (Англия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Силва, 45.
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