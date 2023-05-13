Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Пасуш де Феррейра
Шавиш - Пасуш де Феррейра: обзор матча 13 мая 2023
Шавиш
13.05.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 32 тур
2 : 0
Завершен
Пасуш де Феррейра
52'
N. Obiora
79'
Ж. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Пасуш де Феррейра
90'
+4
Желтая карточка
Антунеш
90'
+4
Желтая карточка
T. Ribeiro
Замена
Л. Сингх
️️️️
Б. Ланга
85'
Замена
Эуллер
️️️️
Э. Эрнандес
81'
Замена
Жуниньо
️️️️
Бенни
81'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Тейшейра
79'
74'
Замена
А. Гедеш
️️️️
Н. Томас
74'
Замена
T. Ribeiro
️️️️
Н. Гайтан
74'
Замена
Э. Инфанде
️️️️
Р. Пиреш
Замена
Ж. Педру
️️️️
Ж. Мендеш
72'
Замена
Ж. Коррейя
️️️️
С. Витория
71'
63'
Замена
Уилтон
️️️️
А. Буцке
ГОЛ! 1:0!
N. Obiora
Пас отдал
Бенни
52'
42'
Вторая желтая
П. Бернарду
33'
Желтая карточка
П. Бернарду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
40
Nwankwo Obiora
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
7
Бенни
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
46
Руй Пиреш
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Джордан Холсгров
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
16
Эуллер
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
24
Eduardo Borges
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
8
Жоау Педру
ЦП
23
Жуниньо
ПВ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
78
Мауру Коуту
ЛВ
22
Луис Карлос
ЦП
20
Tiago Ribeiro
ЦП
9
Уилтон
ПВ
28
Эрнани Инфанде
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
4-3-2-1
28
Витор
5
Ланга
26
Понк
19
Витория
20
Монте
40
10
Мендеш
18
Тейшейра
7
Абасс
7
Бенни
23
Эрнандес
4-1-3-1-1
28
Марафона
2
Силва
26
Маракас
5
Антунеш
3
Лима
46
Пиреш
8
Бернарду
10
Гайтан
10
Холсгров
27
Томас
17
Буцке
23
Эрнандес
16
Эуллер
16
Эуллер
23
Эрнандес
19
Витория
77
Коррейя
77
Коррейя
19
Витория
10
Мендеш
8
Педру
8
Педру
10
Мендеш
5
Ланга
11
Сингх
11
Сингх
5
Ланга
7
Бенни
23
Жуниньо
23
Жуниньо
7
Бенни
10
Гайтан
20
20
10
Гайтан
17
Буцке
9
Уилтон
9
Уилтон
17
Буцке
46
Пиреш
28
Инфанде
28
Инфанде
46
Пиреш
27
Томас
15
Гедеш
15
Гедеш
27
Томас
Остались в запасе
Шавиш
Пасуш де Феррейра
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
24
Eduardo Borges
ЦЗ
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
24
Eduardo Borges
ЦЗ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
78
Мауру Коуту
ЛВ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Статистика матча Шавиш - Пасуш де Феррейра
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
Новости команд
Все
Шавиш
Пасуш де Феррейра
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Официальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
8
Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков
22 июля
2
Возинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
Трансфер 40-летнего Возиньи в «Коло-Коло» сорвался
1 августа
Стал известен новый клуб 40-летнего Возиньи
25 июля
1
Официальная символическая сборная ЧМ-2026
23 июля
8
Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков
22 июля
2
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+