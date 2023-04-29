Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Визела - Пасуш де Феррейра
Визела - Пасуш де Феррейра: обзор матча 29 апреля 2023
Визела
29.04.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 2
Завершен
Пасуш де Феррейра
78'
М. Лакава
16'
Н. Гайтан
33'
П. Бернарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Визела - Пасуш де Феррейра
88'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Х. Дельгадо
88'
Замена
П. Ганшаш
️️️️
Л. Карлос
87'
Желтая карточка
Э. Феригра
Желтая карточка
И. Фернандеш
85'
ГОЛ! 1:2!
М. Лакава
78'
Замена
О. Рашид
️️️️
А. Мендес
77'
76'
Желтая карточка
Л. Карлос
73'
Замена
М. Коуту
️️️️
А. Гедеш
73'
Замена
А. Буцке
️️️️
Н. Томас
66'
Замена
T. Ribeiro
️️️️
Н. Гайтан
Замена
М. Лакава
️️️️
К. Бондосу
65'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Саму
65'
Замена
К. Зохи
️️️️
Клаудемир
46'
33'
ГОЛ! 0:2!
П. Бернарду
Пас отдал
Н. Томас
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гайтан
Пас отдал
А. Гедеш
Желтая карточка
Кики
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
24
Кики
ЛЗ
14
Иванилду Фернандеш
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
10
Кику Бондосу
ЛВ
6
Клаудемир
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
20
Саму
ЦП
22
Алекс Мендес
АП
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Пасуш де Феррейра
28
Марафона
ВР
26
Маракас
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
10
Николас Гайтан
ЦП
8
Паулу Бернарду
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
9
Уилтон
ПВ
15
Хуан Дельгадо
ПВ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
36
Матиас Лакава
ПВ
9
Кевин Зохи
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
78
Мауру Коуту
ЛВ
20
Tiago Ribeiro
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
4-3-2-1
97
Бантич
24
Кики
14
Фернандеш
3
Андерсон
2
Жулиао
6
Клаудемир
14
Гуццо
20
Саму
10
Бондосу
22
Мендес
90
Этим
3-3-3-1
28
Марафона
26
Маракас
14
Феригра
5
Антунеш
10
Гайтан
8
Бернарду
22
Карлос
15
Дельгадо
9
Уилтон
27
Томас
15
Гедеш
22
Мендес
23
Рашид
23
Рашид
22
Мендес
10
Бондосу
36
Лакава
36
Лакава
10
Бондосу
6
Клаудемир
9
Зохи
9
Зохи
6
Клаудемир
20
Саму
13
Шмидт
13
Шмидт
20
Саму
22
Карлос
4
Ганшаш
4
Ганшаш
22
Карлос
15
Дельгадо
2
Силва
2
Силва
15
Дельгадо
10
Гайтан
20
20
10
Гайтан
15
Гедеш
78
Коуту
78
Коуту
15
Гедеш
27
Томас
17
Буцке
17
Буцке
27
Томас
Остались в запасе
Визела
Пасуш де Феррейра
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
90
Фабио
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
3
Матеус Перейра
ЛЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
24
Педро Ортис
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Луиш Баштуш
ЛЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
90
Фабио
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
Главный тренер
Мануэль «Тулипа» да Силва
Главный тренер
Сезар Пейшоту
Статистика матча Визела - Пасуш де Феррейра
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу ду Визела
Новости команд
Все
Визела
Пасуш де Феррейра
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
3
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+