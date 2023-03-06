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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Панетоликос
Панатинаикос - Панетоликос: обзор матча 06 марта 2023
Панатинаикос
06.03.2023, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Панетоликос
62'
Д. Мансини
84'
С. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Панетоликос
Замена
Э. Цокай
️️️️
Д. Курбелис
87'
86'
Замена
Д. Хухумис
️️️️
И. Хадзитеодоридис
ГОЛ! 2:0!
С. Паласиос
84'
Желтая карточка
Я. Коцирас
83'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Шпорар
77'
72'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
Хуанпи
72'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Н. Карелис
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Д. Мансини
71'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мансини
Пас отдал
Д. Курбелис
62'
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
43'
36'
Желтая карточка
Я. Уне Ларссон
30'
Желтая карточка
И. Хадзитеодоридис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Даниэль Мансини
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Панетоликос
1
Хоэль Гратероль
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЛЗ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
17
Йохан Мартенссон
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Хуанпи
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Панетоликос
99
Яннис Анестис
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
3-4-2-1
91
Бриноли
4
Шенкевельд
32
Магнуссон
27
Коцирас
27
Хуанкар
21
Перес
6
Курбелис
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
7
Мансини
99
Шпорар
3-3-2-2
1
Гратероль
4
Ларссон
5
Младен
47
Малис
2
Апостолакис
17
Мартенссон
12
Хадзитеодоридис
27
Шенгелия
10
Дуарте
10
Хуанпи
80
Карелис
6
Курбелис
6
Цокай
6
Цокай
6
Курбелис
7
Мансини
30
Кляйнхайзлер
30
Кляйнхайзлер
7
Мансини
99
Шпорар
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
99
Шпорар
12
Хадзитеодоридис
3
Хухумис
3
Хухумис
12
Хадзитеодоридис
10
Хуанпи
8
Бузукис
8
Бузукис
10
Хуанпи
80
Карелис
45
Педру
45
Педру
80
Карелис
Остались в запасе
Панатинаикос
Панетоликос
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
99
Яннис Анестис
ВР
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
99
Яннис Анестис
ВР
54
Георгиос Лиавас
ПЗ
23
Георгиос Ксенитидис
ЦП
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Панатинаикос - Панетоликос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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