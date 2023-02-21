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    Расписание матчей 21-02-2023

    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Португалия. Примейра (2022/2023), 21 тур
    21 февраля, вторник
    00:15
    Бенфика
    3:1
    Боавишта
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 29 тур
    21 февраля, вторник
    22:45
    Блэкберн
    1:0
    Блэкпул
    Матч завершен
    21 февраля, вторник
    22:45
    Миллуолл
    1:1
    Бернли
    Матч завершен
    21 февраля, вторник
    22:45
    Норвич Сити
    3:1
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    21 февраля, вторник
    22:45
    Ротерхэм
    2:1
    Сандерленд
    Матч завершен
    21 февраля, вторник
    22:45
    Суонси
    1:3
    Сток Сити
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2022/2023), 1/8 финала, первый матч
    21 февраля, вторник
    23:00
    Ливерпуль
    2:5
    Реал
    Матч завершен
    21 февраля, вторник
    23:00
    Айнтрахт
    0:2
    Наполи
    Матч завершен
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