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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Сандерленд
Ротерхэм - Сандерленд: обзор матча 21 февраля 2023
Ротерхэм
21.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
19'
О. Рэтбоун
56'
Ш. Фергюсон
61'
Д. Гелхардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Сандерленд
85'
Замена
А. Ба
️️️️
А. Притчард
85'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. Кларк
Желтая карточка
К. Ковентри
82'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
79'
Замена
Х. Одоффин
️️️️
Л. Пелтье
79'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
О. Рэтбоун
77'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Ш. Фергюсон
64'
63'
Замена
А. Алезе
️️️️
Д. Киркин
63'
Замена
Т. Хьюм
️️️️
Д. Батт
62'
Замена
П. Робертс
️️️️
Э. Мишу
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гелхардт
Пас отдал
Л. О'Найен
ГОЛ! 2:0!
Ш. Фергюсон
Пас отдал
Т. Фосу
56'
Замена
У. Хардинг
️️️️
Г. Холл
45'
+2
40'
Желтая карточка
Д. Киркин
Желтая карточка
Д. Хагилл
37'
ГОЛ! 1:0!
О. Рэтбоун
Пас отдал
Т. Фосу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
5
Лео Ельде
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
4-1-2-2-1
1
Йоханссон
5
Ельде
24
Холл
25
Хамфрис
21
Пелтье
6
Ковентри
3
Фергюсон
20
Рэтбоун
27
Огбене
24
Фосу
9
Хагилл
2-4-3-1
22
Паттерсон
5
Баллард
23
Батт
19
Киркин
10
Притчард
6
Нил
13
О'Найен
47
Кларк
20
Мишу
16
Диалло
11
Гелхардт
24
Холл
45
Хардинг
45
Хардинг
24
Холл
21
Пелтье
2
Одоффин
2
Одоффин
21
Пелтье
3
Фергюсон
29
Линдси
29
Линдси
3
Фергюсон
20
Рэтбоун
14
Вашингтон
14
Вашингтон
20
Рэтбоун
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
19
Киркин
34
Алезе
34
Алезе
19
Киркин
23
Батт
32
Хьюм
32
Хьюм
23
Батт
10
Притчард
31
Ба
31
Ба
10
Притчард
20
Мишу
16
Робертс
16
Робертс
20
Мишу
47
Кларк
19
Беннетт
19
Беннетт
47
Кларк
Остались в запасе
Ротерхэм
Сандерленд
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Алекс Басс
ВР
17
Пьер Эква
ОП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
17
Пьер Эква
ОП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ротерхэм - Сандерленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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