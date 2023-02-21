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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 21 февраля 2023
Суонси
21.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 3
Завершен
Сток Сити
2'
М. Уиттакер
15'
Д. Лорент
19'
Д. Лорент
90+3'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Сток Сити
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Л. Бэйкер
Пас отдал
Д. Браун
Замена
Л. Каллен
️️️️
М. Соринола
80'
76'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
Б. Пирсон
Замена
Л. Уолш
️️️️
Д. Аллен
71'
61'
Желтая карточка
Д. Гэйл
56'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Т. Кэмбелл
Желтая карточка
Р. Мэннинг
55'
Желтая карточка
Б. Кабанго
46'
Желтая карточка
М. Гримес
45'
+2
Замена
О. Нтчам
️️️️
Г. Дарлинг
31'
Желтая карточка
М. Соринола
28'
19'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лорент
Пас отдал
Т. Кэмбелл
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лорент
ГОЛ! 1:0!
М. Уиттакер
Пас отдал
М. Соринола
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Сток Сити
20
Матия Шаркич
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
47
Карел Реддин
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
3-2-2-2-1
1
Фишер
5
Кабанго
6
Дарлинг
15
Вуд
29
Соринола
3
Мэннинг
6
Гримес
7
Аллен
8
Купер
7
Уиттакер
9
Пироэ
4-3-3
20
Шаркич
25
Хувер
16
Уилмот
3
Фокс
21
Стерлинг
29
Лорент
4
Пирсон
12
Смоллбоун
34
Гэйл
18
Браун
23
Кэмбелл
6
Дарлинг
10
Нтчам
10
Нтчам
6
Дарлинг
29
Соринола
11
Каллен
11
Каллен
29
Соринола
7
Аллен
8
Уолш
8
Уолш
7
Аллен
4
Пирсон
8
Бэйкер
8
Бэйкер
4
Пирсон
23
Кэмбелл
15
Томпсон
15
Томпсон
23
Кэмбелл
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
62
Андреас Сендергор
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
47
Карел Реддин
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
47
Карел Реддин
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Суонси - Сток Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
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